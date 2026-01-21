뉴스
'우발라디오' 서장훈, "송지우 무대 보고 '우발라' 계속 보기로 결정…모든 노래 새롭게 만드는 목소리"

서장훈이 송지우를 응원했다.

20일 방송된 SBS '무무X차차 우발라디오'(이하 '우발라디오')에서는 발라덕 서장훈과의 전화 연결을 했다.

이날 방송에서 서장훈은 '우리들의 발라드' 찐팬임을 인증했다. 그리고 그는 "재방송을 우연히 보게 됐다. 그런데 그때 처음 본 무대가 송지우 씨 무대다. 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼을 부르는 걸 봤는데 유니크한 목소리가 너무 매력적이더라. 그 노래를 부르는 모습을 보고 이 프로그램은 계속 봐야 되겠다 생각하게 됐다"라며 우발라에 빠지게 된 계기를 밝혔다.

이어 서장훈은 "맨 처음에 본 게 지우 씨다 보니까 지우 씨를 계속 더 응원하게 되더라"라고 덧붙였다.

이에 송지우는 "연예대상 때 인사드리고 안 믿겨서 계속 허벅지를 꼬집어 보고 그랬다. 일요일마다 미우새도 챙겨보고 진짜 팬이다"라고 서장훈에 대한 팬심도 고백했다.

서장훈은 자신의 원픽 송지우에 대해 "모든 노래를 새롭게 만드는 거 같다. 앞으로도 오래오래 갈 수 있는 가수가 될 거 같다"라고 덕담을 했다.

또한 그는 "결승전 할 때 순위가 나왔는데 표정이 너무 슬퍼 보여서 안타까웠다. 그런데 아직 시작도 안 했다"라며 "지우 씨뿐만 아니라 TOP12 모두에게 해당되는 이야기인데 진짜 승부는 누가 얼마나 오래 하는 가다. 앞으로 좋은 노래 오래 불러주는 가수가 되었으면 좋겠다"라고 응원 메시지를 전했다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
