'우발라디오' 차태현, "성공에 대한 욕심으로 결혼 미루려다 이별 통보받아"…아내 붙잡은 비결은?

차태현이 아내와 이별 했던 일화를 공개했다.20일 방송된 SBS '무무X차차 우발라디오'(이하 '우발라디오')에서는 이별의 아픔으로 힘들어하는 사연자들의 사연이 공개됐다.이날 스튜디오를 방문한 사연자는 "전 여친과 결혼하고 싶었다. 그래서 자리를 잡기 위해 일에 몰두하다가 이별 통보를 받았다"라며 일 때문에 여친과 점점 거리가 멀어지고 급기야 이별할 수밖에 없던 사연을 공개했다.이를 들은 차태현은 "내가 원래 서른 살에 결혼하려고 약속을 했었다. 그런데 서른 살 즈음에 계속 일이 안 풀렸다. 엽기적인 그녀 이후 계속 천천히 내려오던 시기였다"라고 당시를 떠올렸다.이어 그는 "결혼 전에 한번 더 치고 가고 싶은 욕심이 있었다. 그래서 결혼을 좀 미루면 안 되냐 했다가 바로 이별 통보를 받았다. 바로 끝냈다 와이프가"라며 본인도 비슷한 경험이 있었음을 고백했다.이에 전현무는 차태현에게 어떻게 아내를 붙잡았는지 물었다. 그러자 차태현은 "바로 달려갔다. 미안하다고 하고 바로 서른 살에 결혼을 했다"라며 해피엔딩으로 마무리할 수 있었던 비결을 공개해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)