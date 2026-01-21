이란 "스타링크 단말기 4만대 정지"…인터넷 통제 계속

▲ 스페이스X의 위성 인터넷 스타링크

이란 당국이 스타링크 위성인터넷 단말기 4만 대를 정지시켰다고 dpa 통신이 이란 국영방송을 인용해 20일(현지시간) 보도했습니다.다만 당국이 스타링크 이용자들에게서 단말기를 압수했다는 것인지, 혹은 단말기가 비활성화됐다는 것인지는 확실하지 않다고 dpa는 지적했습니다.이는 전날 이란의 호세인 아프신 과학기술지식경제 담당 부통령이 "이번 주 내로 차츰 인터넷이 정상화될 것"이라고 언급했으나 외부와 연결을 여전히 제한하는 것으로 보입니다.이란 당국이 향후 체제 안정을 위해 매우 제한적인 범위 내에서만 인터넷 접속을 허용하고 외부 세계와 소통하는 것은 막겠다는 의도일 수 있습니다.최근 이란의 인터넷 검열 감시단체 필터워치는 이란 정부가 국제 인터넷 접속 권한을 앞으로 정부가 사전에 승인한 소수에게만 허가하는 것을 영구화하는 방안을 추진한다는 내용의 보고서를 냈습니다.이 방안에 따르면 보안 검증 등 정부의 사전 인증절차를 통과한 소수만이 한 차례 걸러진 글로벌 인터넷을 사용할 수 있게 된다고 합니다.나머지 이란인은 전 세계 인터넷망과는 완전히 단절된 국내용 국가 인터넷망에만 접속할 수 있다는 것입니다.이란에선 '스냅'으로 대표되는 차량 호출서비스, 배달앱 등으로 생계를 잇는 국민이 전체 인구의 4분의 1인 최대 2천만명으로 추산될 만큼 인터넷을 계속 차단하게 되면 민생고가 더욱 심화할 수 있습니다.이란 당국은 지난달 28일 시작된 경제난 항의 시위가 반정부 구호와 함께 격화하자 이달 8일 인터넷·통신을 전면 차단하고 시위를 유혈 탄압했습니다.하지만 이란 내 소수의 스타링크 가입자를 통해 시위의 참상이 전해졌습니다.전날에는 해커들이 이란 국영방송의 위성채널 신호를 가로채 옛 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비가 "이란군은 국민에게 총을 겨누지 말라"고 호소하는 영상을 송출하는 일이 벌어졌습니다.이 일도 스타링크를 사용하는 이란인들이 소셜미디어에 관련 게시물을 올리며 외부에 알려졌습니다.스타링크는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 운영하는 스페이스X의 위성인터넷 서비습니다.우크라이나 전쟁, 가자지구 전쟁 등 외부와 소통이 단절된 분쟁지에서 최후의 소통 창구로 기능했습니다.스타링크를 이용하려면 위성 통신에 접속하기 위한 안테나 기능을 하는 단말기가 필요합니다.이란은 스타링크를 불법으로 규정해 단속하지만, 이란 내에 4만∼5만 명의 가입자가 있는 것으로 추정되며 이들은 대부분 단말기를 밀수한 것으로 보입니다.작년 6월 이란과 이스라엘이 공습을 주고받던 '12일 전쟁' 중에도 이란에서 스타링크를 통해 당국의 검열이 없는 인터넷 이용이 가능했던 것으로 전해졌습니다.