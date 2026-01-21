뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본서 파는 술잔에 '경악'…'콕' 찍은 점 정체

SBS 뉴스
작성 2026.01.21 07:54 조회수
PIP 닫기
다음은 독도 영유권을 강하게 주장하고 있는 일본의 한 지역에서 독도 관련한 굿즈까지 판매되고 있다는 사실이 알려져서 공분을 사고 있다고요?

서경덕 성신여대 교수는 지난 16일 시민 25명과 함께 일본 시마네현의 오키섬을 방문했습니다.

이 방문은 대한민국 역사 투어의 일환이었는데요.

오키섬은 일본이 독도 영유권을 주장하는 집회를 열고 섬 곳곳에 독도 관련 광고판을 설치해서 한국이 독도를 불법 점거하고 있다는 허위 주장을 이어온 지역입니다.

서 교수는 2016년 구미 다케시마 역사관 개관 이후 주민과 관광객을 상대로 독도 영유권을 홍보해 왔다면서 최근에는 티셔츠와 배지 등 각종 독도 굿즈까지 판매되고 있다고 지적했습니다.

특히 관광객이 많이 찾는 여객터미널 상점에서는 독도를 일본식 명칭으로 표기한 술잔도 아무런 제약 없이 판매되고 있었다고 밝혔는데요.

서 교수는 이제는 관광객을 상대로 독도가 일본 땅이라는 인식을 자연스럽게 주입하려는 단계라며 체계적인 대응이 필요하다고 강조했습니다.

(화면출처 : 서경덕 교수 페이스북)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지