일본서 파는 술잔에 '경악'…'콕' 찍은 점 정체

다음은 독도 영유권을 강하게 주장하고 있는 일본의 한 지역에서 독도 관련한 굿즈까지 판매되고 있다는 사실이 알려져서 공분을 사고 있다고요?



서경덕 성신여대 교수는 지난 16일 시민 25명과 함께 일본 시마네현의 오키섬을 방문했습니다.



이 방문은 대한민국 역사 투어의 일환이었는데요.



오키섬은 일본이 독도 영유권을 주장하는 집회를 열고 섬 곳곳에 독도 관련 광고판을 설치해서 한국이 독도를 불법 점거하고 있다는 허위 주장을 이어온 지역입니다.



서 교수는 2016년 구미 다케시마 역사관 개관 이후 주민과 관광객을 상대로 독도 영유권을 홍보해 왔다면서 최근에는 티셔츠와 배지 등 각종 독도 굿즈까지 판매되고 있다고 지적했습니다.



특히 관광객이 많이 찾는 여객터미널 상점에서는 독도를 일본식 명칭으로 표기한 술잔도 아무런 제약 없이 판매되고 있었다고 밝혔는데요.



서 교수는 이제는 관광객을 상대로 독도가 일본 땅이라는 인식을 자연스럽게 주입하려는 단계라며 체계적인 대응이 필요하다고 강조했습니다.



(화면출처 : 서경덕 교수 페이스북)