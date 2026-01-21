뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

대전서 닷새째 이어진 신고…"혼자 다니지 말라" 경고

SBS 뉴스
작성 2026.01.21 07:47 수정 2026.01.21 08:30 조회수
PIP 닫기
이번에는 대전 도심에서 멧돼지가 출몰했다는 신고가 닷새째 이어지고 있다고요?

네, 어제 오전 대전 서구 도안동의 한 근린공원에서 멧돼지가 나타났다는 신고가 접수됐습니다.

구청과 소방당국이 출동해서 수색에 나섰지만 멧돼지는 현장에서 사라진 상태였는데요.

대전 서구청은 해당 공원을 멧돼지 출몰주의 지역으로 지정하고 인근 주민들에게도 안전 문자메시지를 발송했습니다.

최근 대전 지역에서는 멧돼지 출몰 신고가 잇따르고 있는데요.

지난 15일에는 서구 정림동의 한 아파트 단지에서 멧돼지 두 마리가 인근 야산에서 도심으로 내려왔다가 다시 산으로 돌아가는 모습이 CCTV에 포착되기도 했고요.

같은 날 대전 동구 마산동 도로에서도 멧돼지 한 마리가 출몰해 포획됐고 이틀 뒤인 17일에도 정림동에서 추가 신고가 접수되면서 주민 불안이 커지고 있습니다.

대전 동구와 서구는 엿새 전부터 집중 포획에 나서 현재까지 총 9마리의 멧돼지를 포획했습니다.

전문가들은 겨울 번식기와 먹이 부족이 겹치면서 멧돼지의 활동성이 크게 늘어난 시기라며 야간 산책이나 혼자 이동하는 행동은 피하고 멧돼지를 발견할 경우 즉시 신고해 달라고 당부했습니다.

(화면출처 : 대전 서구청)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지