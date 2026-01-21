[단독] "호텔 카페에서 전달"…선거 후 가을에 반환

<앵커>



경찰은 김경 서울시의원으로부터 강선우 의원 측에 1억 원을 건넨 장소가 하얏트 호텔이라는 진술을 확보한 것으로 파악됐습니다. 또, 김경 시의원은 지방선거가 끝난 2022년 가을 무렵에 돈을 돌려받았다고 진술한 것으로 전해졌습니다.



김민준 기자의 보도입니다.



<기자>



김경 서울시의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원 측에 1억 원을 건넸다는 내용의 자수서를 제출하면서, 당시 돈을 건넨 장소로 서울 용산의 하얏트 호텔을 지목했습니다.



김 시의원은 경찰 조사에서 강 의원과는 당시 첫 대면이라 구체적으로 기억한다며 2021년 12월 남 모 전 보좌관까지, 세 사람이 만났던 상황을 자세하게 진술한 걸로 확인됐습니다.



만남이 끝나갈 무렵 자리에서 일어나면서 쇼핑백을 강 의원에게 건네자 강 의원이 환하게 웃으며 "어휴, 뭘 이런 걸 다"라고 얘기한 걸 기억한다고도 진술한 걸로 전해졌습니다.



또, 경찰은 김 시의원이 1억 원을 강 의원 측으로부터 돌려받은 시점도 2022년 가을로 특정했습니다.



김 시의원으로부터 남 전 보좌관이 가을에 자신을 식사 자리에 불러내 돈을 돌려줬다는 진술을 확보한 겁니다.



당시 김 시의원은 '이미 끝난 일인데, 이러지 마시라'며 마다했는데, 남 씨가 '이렇게 해야 편하게 만날 수 있다'는 취지로 말하며 돈을 돌려줬다고 진술한 걸로 확인됐습니다.



강 의원은 지금까지 4월에 이뤄진 지방선거 공천 전 돈을 받았다는 사실을 인지하고 즉시 반환을 지시했다고 해명했는데, 완전히 다른 내용인 겁니다.



불법임을 알고 있었던 강 의원 측이 뒤늦게 수습에 나선 건 아닌지 의심되는 대목입니다.



경찰은 김 시의원 진술을 토대로 강 의원에게 1억 원 반환을 지시한 시점과 경위 등을 자세히 캐물었던 걸로 전해졌습니다.



(영상취재 : 배문산)