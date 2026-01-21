[단독] 15시간 넘게 조사 중…"1억 원 전세자금으로 썼다"

<앵커>



공천헌금 의혹의 핵심 피의자인 강선우 의원이 경찰에 나와 지금까지 조사를 받고 있습니다. 경찰은 강 의원이 지난 2022년 지방선거 당시 김경 서울시의원으로부터 받은 1억 원을 전세자금으로 썼다는 전 보좌관의 진술을 토대로 강 의원을 추궁하고 있는 것으로 알려졌습니다.



조윤하 기자가 보도합니다.



<기자>



어제(20일) 아침 9시쯤부터 시작된 강선우 의원에 대한 피의자 조사가 15시간 넘게 이어지고 있습니다.



'공천헌금 의혹' 관련 녹취가 공개된 지 22일 만에 경찰에 출석한 강 의원은 고개를 숙이면서도 혐의는 부인했습니다.



[강선우/무소속 의원 (어제) : 있는 그대로, 사실대로, 성실하게 조사에 임할 것입니다. 저는 제 삶에 원칙이 있고, 그 원칙을 지키는 삶을 살아왔습니다.]



하지만, 경찰은 최근 지난 2022년 지방선거 당시 강선우 의원의 보좌관이자 지역 사무국장이었던 남 모 씨로부터 김경 서울시의원이 건넨 1억 원 사용처에 대한 의미 있는 진술을 확보했습니다.



SBS 취재 결과 남 씨는 경찰 조사에서 "강 의원이 1억 원을 전셋집을 구하는 자금으로 썼다"고 말한 걸로 확인됐습니다.



강 의원은 앞서 "어떠한 돈도 받은 적이 없고, 남 씨의 보고를 받기 전에는 관련 사실을 전혀 알지 못했다"며, "알게 된 뒤 여러 차례 반환을 지시해 반환된 걸 확인했다"고 해명해 왔는데, 완전히 배치되는 내용입니다.



경찰은 문제의 1억 원이 건너간 이후 남 씨가 김 시의원에게 "전셋집을 얻는 데 사용했고 강 의원님이 많이 고마워했다"고 말한 정황도 파악한 걸로 확인됐습니다.



강 의원이 어떻게 소명하느냐에 따라, 정치자금법 위반 혐의에 더해 뇌물 혐의 적용을 할지 경찰이 판단할 걸로 보입니다.



경찰은 조사를 마치는 대로 강 의원을 한 차례 더 부를지, 바로 구속영장을 신청할지 여부를 판단할 방침입니다.



(영상편집 : 김윤성)