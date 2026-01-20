이민성호, U-23 아시안컵 준결승서 일본에 패배

▲ 현지시간 20일 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 한국과 일본의 4강전에서 한국 강성진이 슛을 시도하고 있다.

이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 두 살 어린 선수들로 구성된 일본에 덜미를 잡혀 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 결승 진출에 실패했습니다.이민성 감독이 지휘하는 한국 U-23 대표팀은 오늘(20일) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 대회 4강전에서 일본에 1대 0으로 졌습니다.한국은 우승을 차지했던 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강에 올랐으나 숙적 일본의 벽을 넘지 못하고 3·4위전으로 밀렸습니다.이 감독은 지난 호주와의 8강전과 동일한 라인업을 내세웠습니다.백가온(부산)이 최전방 원톱으로 나섰고, 김용학과 강성진(수원)이 좌우 측면 공격을 맡았다. 중원은 김동진(포항), 배현서(경남), 강민준이 지켰습니다.포백 수비진은 장석환, 신민하, 이현용(수원FC), 이건희(수원)로 구성됐으며, 골문은 홍성민(포항)이 지켰습니다.2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 대비해 21세 이하(U-21) 선수들로 팀을 꾸린 일본은 요르단과의 8강전과 비교해 5명을 제외하고 선발 명단을 모두 바꾸는 큰 변화로 한국을 압박했습니다.한국은 전반 내내 일본의 강한 압박에 가로막혀 일본 진영으로 좀처럼 가지 못했습니다.계속해서 수세에 몰리던 한국은 결국 전반 36분 선제골을 헌납했습니다.세트피스 상황에서 넘어온 크로스를 나가노가 헤더로 연결했고, 골키퍼 홍성민이 이를 쳐냈으나 흘러나온 공을 고이즈미 가이토가 밀어 넣어 한국의 골문을 열었습니다.대표팀은 후반 들어 공세를 강화하며 반전을 꾀했으나 좀처럼 골 운이 따르지 않았습니다.후반 13분 장석환이 페널티 아크 정면에서 시도한 강력한 왼발 중거리 슈팅이 골대를 강타하며 탄식을 자아냈고, 후반 17분에는 코너킥 상황 중 문전 혼전에서 강성진이 위협적인 시저스킥을 날렸으나 상대 골키퍼의 선방에 막혔습니다.한국은 후반 43분 강성진과 김동진 대신 정재상(대구)과 정지훈(광주)을 교체 투입하며 마지막까지 추격의 고삐를 당겼지만 끝내 결실을 보지 못했습니다.한국은 오는 24일 '김상식호' 베트남과 사상 처음으로 4강에 오른 중국 간 경기의 패자와 같은 경기장에서 3·4위전을 벌입니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)