'에이스 계보' 잇는다…'질문왕' 문동주

월드베이스볼클래식 대표팀의 '에이스 후보 1순위'는 바로 문동주 투수인데요.



대한민국 에이스의 계보를 잇기 위해 선배들의 노하우를 흡수하고 있는 문동주 선수를, 사이판에서 배정훈 기자가 만났습니다.



사이판 전지훈련에서 선수단이 '파이팅'만큼 자주 외치는 구호는 문동주의 이름입니다.



[좋아, 문동주!]



[문동주/WBC 대표팀 투수 : 야구장에서 '문동주!!'만 한 100번 정도 들은 것 같은데요.]



에이스의 기를 살리려는 선배들에게 문동주는 훈련 내내 질문공세를 펼칩니다.



[문동주/WBC 대표팀 투수 : 대한민국 최고 투수들 사이에서 배울 수 있다는 게 저한테도 흔치 않은 기회이기 때문에 최대한 형이 좀 귀찮더라도 뭔가 하나라도 더 얻어가고 싶은 마음에….]



이미 아시안게임 등 국제대회에서 젊은 대표팀의 에이스를 맡았던 문동주는, '전 연령대 대표팀'에 처음 선발된 이번 WBC에서 '대한민국 에이스'의 계보를 이을 준비를 마쳤습니다.



[문동주/WBC 대표팀 투수 : 긴장되고 떨리기도 하고 그렇겠지만, 워낙 준비를 잘했기 때문에 떨림이 설렘으로 바뀔 것 같다는 생각을 하고 있고….]



투구 수 제한 규정으로, 많은 이닝을 소화하기 위해 힘을 아낄 필요가 없는 만큼, 구원 등판해 시속 160km를 넘나들었던 지난해 포스트시즌처럼 모든 힘을 쏟아부을 각오입니다.



[문동주/WBC 대표팀 투수 : 전력 피칭을 한다면 저는 훨씬 더 자신감이 있는 상황이고, 제 강점을 밀어붙여서 상대한다면 어느 팀이든 (자신 있습니다.) 도쿄돔도 크지만 더 웅장한 미국 야구장에서 한번 해보고 싶다는 생각입니다.]



대표팀 형들과 함께 쑥쑥 성장하고 있는 문동주는 다가오는 WBC에서 또 한 번의 도약을 꿈꿉니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 한송연)