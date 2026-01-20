'이 대통령 피습 사건' 1호 테러 지정…경찰, 재조사 착수

<앵커>



지난 2024년 당시 야당 대표였던 이재명 대통령이 부산 가덕도에서 흉기로 습격당한 사건을 정부가 '테러'로 지정했습니다. 테러방지법이 제정된 이후 정부가 공식 인정한 첫 테러 사건으로, 경찰은 재조사에 착수했습니다.



김수영 기자가 보도합니다.



김민석 국무총리가 주재한 국가테러대책위원회는 오늘(20일), 지난 2024년 1월, 부산 가덕도에서 발생한 이재명 대통령 피습 사건을 '테러'로 지정했습니다.



특정 사건의 테러 지정은 지난 2016년 테러방지법이 제정된 이후 처음입니다.



총리실은 국가정보원과 경찰 등의 대테러 합동 조사와 법제처 검토 결과, 가덕도 피습 사건이 법상 테러의 구성 요건을 충족했다고 밝혔습니다.



총리실은 후속 조치로 가덕도 피습 사건의 진상 규명을 추가로 할 거라고 밝혔습니다.



[김민석/국무총리 : 너무 그간의 조사와 수사가 부실했고, 너무 시간이 오래 지나서….]



지난 2024년 1월 당시 야당인 민주당 대표였던 이재명 대통령은 가덕도 신공항 부지를 둘러보고 이동하던 중 한 60대 남성의 흉기 공격을 받고 목을 다쳐 병원으로 후송됐습니다.



당시 경찰은 개인의 극단적 신념에 따른 단독 범행으로 결론 내렸고, 이 남성은 징역 15년형이 확정돼 복역 중입니다.



하지만, 민주당은 명백한 정치 테러인데도 현장 증거 인멸 등으로 사건이 축소, 왜곡됐다고 비판해 왔습니다.



또, 윤석열 정부 국정원이 사건의 진실을 은폐하기 위해 해당 사건을 테러로 지정하지 않았단 의혹도 제기한 바 있습니다.



테러방지법에 따라서 테러 사건으로 지정되면 국정원이 나서기 때문에 정보 수집 권한이 확대되고, 조직적 공모 여부 등도 집중적 조사가 수월해집니다.



경찰청 국가수사본부는 이 사건의 배후와 공모 세력 여부와 함께 테러 미지정 경위, 증거 인멸 여부 등도 철저히 수사하겠다면서 새 수사 TF를 편성하겠다고 오늘 밝혔습니다.



