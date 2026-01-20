'한 해에만 5명 사망' 이유 있었나…안전 위반 대거 적발

<앵커>



지난해에만 5건의 사망 사고가 발생한 포스코이앤씨에 대해 정부가 고강도 감독을 벌였습니다. 그 결과 대부분의 공사 현장과 본사에서 400건이 넘는 위법 사항이 적발됐는데요. 포스코이앤씨는 안전 관리 체계를 개선하겠다고 밝혔습니다.



이성훈 기자의 보도입니다.



<기자>



왕복 6차선 도로가 주저앉으며 흙먼지가 주변을 뒤덮습니다.



지난해 4월 포스코이앤씨의 광명 신안산선 공사 현장 붕괴 사고로 노동자 1명이 숨졌습니다.



포스코이앤씨 현장에서는 지난해에만 사망 사고 5건이 발생하는 등 중대재해가 반복됐습니다.



이재명 대통령이 산재를 살인에 빗댄 것도 포스코이앤씨 사고가 결정적이었습니다.



[이재명 대통령 (지난해 7월 29일, 국무회의) : 아주 심하게 얘기하면 법률적 용어로 미필적 고의에 의한 살인 아닙니까?]



이 대통령의 질타 이후 고용노동부가 포스코이앤씨 본사와 전국 공사 현장을 감독한 결과 산업안전보건법 위반 사항이 무더기로 적발됐습니다.



62개 공사 현장 가운데 55곳에서 모두 258건이 확인됐습니다.



안전 난간이나 작업 발판을 설치하지 않는 등 기본적인 안전 조치도 이행하지 않거나 거푸집 설치 기준 미준수 등 대형 사고 예방 조치를 하지 않다가 적발됐습니다.



또, 안전 교육을 하지 않거나 안전관리자를 선임하지 않기도 했습니다.



본사에서도 145건의 위반 사항이 적발되면서 노동부는 포스코이앤씨에 모두 7억 6천여만 원의 과태료를 부과했습니다.



노동부는 다른 주요 건설사들에 비해 포스코이앤씨의 안전보건 예산 투자 비율이 현저히 적고, 안전보건최고책임자가 상대적으로 낮은 직급이라 현장에 지시를 내리기 어려운 구조라고 지적했습니다.



[황효정/고용노동부 건설산재예방감독과장 : 안전보건최고책임자 직급을 사업본부장 이상으로 상향하고 안전보건관리자들의 고용불안, 낮은 처우 등을 개선할 수 있는 방안을 강구할 것을….]



포스코이앤씨는 "감독 결과를 엄중히 받아들이며 안전 관리 체계를 점검해 개선하겠다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 정성훈)