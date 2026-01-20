금값 4천700달러 돌파…대서양 무역전운에 최고가 행진

▲ 골드바

대표적 안전자산인 금 가격이 오늘(20일) 온스당 4천700달러를 넘어 최고가 행진을 이어갔습니다.덴마크령 그린란드를 미국 영토로 편입하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령과 이에 반대하는 유럽 간 무역전쟁에 대한 우려가 고조되면서 안전자산 수요가 커진 영향입니다.블룸버그 통신에 따르면 금값은 싱가포르 시간 기준 낮 2시 56분 현재 전장 대비 0.9% 상승, 온스당 4천714.5달러를 기록했습니다.시장은 트럼프 대통령이 미국의 그린란드 병합에 반대 입장을 표명한 유럽 8개국에 관세 부과를 위협한 이후 유럽의 반응을 주시하고 있습니다.이와 함께 트럼프 대통령이 그린란드 문제를 논의하겠다고 밝힌 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에도 주목하고 있습니다.미국이 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들을 위협하면서 시장은 동요했고, 안전자산 선호 심리가 커지면서 '미국 매도' 움직임이 다시 활발해졌습니다.덴마크 투자은행 삭소은행의 전략가 올레 한센은 '그린란드 분쟁'이 그동안 수개월 이어진 금·은 가격 상승세를 부추겼다고 지적했습니다.그는 거시경제·지정학적 요인이 그동안 금융자산에만 의존해 온 투자자들을 점점 불안하게 하고 있다고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)