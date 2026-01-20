축구대표팀, 3월 유럽 원정 상대 오스트리아 확정

▲ 한국 축구 국가대표팀

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀의 3월 A매치 주간 평가전 상대 중 한 팀이 오스트리아로 확정됐습니다.대한축구협회는 "우리 시간으로 오는 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아와 원정 평가전을 치른다"며 "한국 남자축구대표팀이 오스트리아와 맞붙는 것은 이번이 처음"이라고 오늘(20일) 발표했습니다.현지 시간으로는 3월 31일 오후 8시 45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 슈타디온에서 개최됩니다.독일 출신의 랄프 랑니크 감독이 지휘하는 오스트리아의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 24위로 한국(22위)보다 두 계단 낮습니다.하지만 이번 북중미 월드컵 유럽 예선 H조에서 루마니아, 보스니아-헤르체고비나 등 강호들을 제치고 5개 팀 중 조 1위로 본선에 직행하며 탄탄한 전력을 과시했습니다.오스트리아의 월드컵 본선 진출은 1998 프랑스 대회 이래 28년 만입니다.오스트리아의 주요 선수로는 레알 마드리드의 수비수 다비드 알라바를 비롯해 역대 대표팀 최다 득점 기록(130경기 47골)을 보유하고 있는 마르코 아르나우토비치(츠르베나 즈베즈다), 마르셀 자비처(도르트문트) 등이 있습니다.이번 평가전은 홍명보호의 월드컵 조별리그 첫 경기 상대인 유럽 플레이오프 D그룹 승자를 대비한 가상 모의고사가 될 전망입니다.한국은 북중미 월드컵에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프 D그룹 승자(덴마크, 체코, 북마케도니아, 아일랜드 중 한 팀)와 A조에서 32강 진출을 다툽니다.대표팀의 3월 유럽 원정 2연전 중 첫 경기 상대와 장소는 아직 확정되지 않았습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)