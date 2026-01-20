트럼프, 마크롱에 '가자 평화위' 압박…"프랑스 와인에 200% 관세"

▲ 도널드 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 상대로 가자지구 평화위원회에 참여하지 않으면 프랑스산 와인과 샴페인에 200% 관세를 부과하겠다고 위협 수위를 끌어올렸습니다.로이터, 블룸버그 통신에 따르면 트럼프 대통령은 현지시간으로 어제(19일) 미국 플로리다에서 기자들과 만나 마크롱 대통령이 평화위 참여를 사실상 거부한 것과 관련해 "프랑스산 와인과 샴페인에 200% 관세를 부과할 것이다. 그리고 마크롱은 (평화위에) 참여할 것"이라고 말했습니다.앞서 트럼프 대통령은 덴마크 자치령 그린란드 합병을 추진하는 미국에 맞서 그린란드에 병력을 파견한 프랑스 등 8개국에 대해 관세를 부과하겠다고 위협한 바 있습니다.트럼프 대통령이 그린란드 병합 이슈에 이어 가자지구 평화위 구성까지, 자신의 뜻을 관철하기 위해 비경제적 현안에 또다시 관세 카드를 꺼내 든 것입니다.이와 관련해 마크롱 대통령의 측근은 "프랑스는 미국의 와인 관세 위협을 받아들일 수 없는 것으로 간주한다"고 밝혔다고 AFP 통신은 전했습니다.트럼프는 와인에 관세를 부과하겠다는 발언을 하면서 기자들에 "(마크롱은) 곧 자리에서 물러날 것이기 때문에 아무도 그를 원하지 않는다"고 비꼬기도 했습니다.트럼프 대통령의 이런 발언은 마크롱 대통령이 그린란드 갈등과 관련한 유럽의 공동 대응에서 이른바 '무역 바주카포'인 통상위협대응조치(ACI)를 발동하자는 강경 목소리를 주도하는 가운데 나온 것입니다.트럼프 대통령은 이날 마크롱 대통령으로부터 받은 메시지를 자신의 소셜미디어에 공개하는 이례적 행보까지 보였습니다.공개된 메시지에 따르면 마크롱 대통령은 트럼프 대통령에게 "당신이 그린란드에 대해 무엇을 하려는 것인지 이해할 수 없다"며 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF) 연차총회 이후 오는 22일 자신이 프랑스 파리에서 주요 7개국(G7) 회의를 마련할테니 함께 저녁 식사를 하자고 제안했습니다.마크롱 대통령의 측근은 트럼프 대통령이 주도하는 가자 평화위에도 프랑스가 참여할 의사가 없다는 의사를 밝힌 상태입니다.(사진=AP, 연합뉴스)