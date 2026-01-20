[자막뉴스] "눈 높아서 백수라고 욕하지 마세요"…청년들 "3,100만 원만 받고 싶다"

특별한 사유 없이 구직을 포기한 '쉬었음' 청년층의 증가를 단순히 '높은 눈높이' 때문만으로 치부하긴 어렵다는 분석이 나왔습니다.



한국은행이 오늘(20일) 발표한 '쉬었음 청년의 특징 및 평가' 보고서에 따르면 '쉬었음' 청년이 취업 시 기대하는 최저 임금 수준은 3천100만 원이었습니다.



구직 중인 청년 또한 3천100만 원, 자기계발 등 인적 자본을 투자하고 있는 상태에 있는 청년들도 3천200만 원의 최저임금 수준을 기대한다고 답해 '쉬었음' 청년들의 기대 최저임금 수준과 크게 다르지 않았습니다.



연봉에 대한 기대치가 너무 높아서 구직 활동 자체를 하지 않는다는 시각과는 반대되는 분석 결과입니다.



'쉬었음' 청년들이 일하고 싶어하는 기업 또한 대기업에 국한되지 않았습니다.



오히려 '쉬었음' 청년이 일하고자 하는 기업 유형은 중소기업이 48.0%로 가장 많았습니다.



대기업과 공공기관에서 일하고 싶어하는 쉬었음 청년들의 비중은 각각 17.6%와 19.9%로 상대적으로 낮았습니다.



다만, 쉬었음 청년층 중 아예 일자리를 원하지 않는 것으로 파악된 인원은 2019년 28만 7000명에서 지난해 45만 명으로 6년 사이 16만 3000명이나 늘었습니다.



한은은 "인공지능 기반 기술 변화와 경력직 선호 심화 등 구조적 요인이 청년층 노동시장 여건을 악화시키는 주요 배경으로 작용하고 있다"며 '쉬었음' 청년층이 증가할수록 중장기적인 노동 공급 위축이 발생해 국가 경제 성장 잠재력을 훼손할 수 있다고 경고했습니다.



특히, 초대졸 이하 학력의 청년층은 4년제 대졸 이상에 비해 쉬었음 상태에 있을 확률이 6.3%포인트 높았는데, 이에 한은은 노동시장을 이탈한 청년층을 다시 끌어들이기 위해선 초대졸 이하 학력층에 집중한 맞춤형 정책 설계가 필요하다고 지적했습니다.



그러면서, '쉬었음' 청년들을 포함해 청년 고용의 상당 부분을 담당하고 있는 중소기업의 근로여건 개선이 반드시 병행되어야 한다고 강조했습니다.



(취재:이현영/ 영상편집: 김나온/ 제작:디지털뉴스부)