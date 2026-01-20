장성우, 캠프 출국 전날 KT와 FA 잔류 계약

▲ FA 계약 후 구단 이호식 대표이사와 악수하는 장성우

베테랑 포수 장성우가 원소속팀인 프로야구 KT wiz와 자유계약선수(FA) 계약을 맺었습니다.KT 구단은 오늘(20일) 장성우와 계약 기간 2년, 최대 16억 원(계약금 8억 원·연봉 총 6억 원·인센티브 2억 원)에 도장 찍었다고 발표했습니다.장성우는 2008년 데뷔한 뒤 정상급 포수로 활약했고 2021시즌을 마친 뒤 KT와 최대 총액 42억 원에 FA 계약했습니다.계약 기간 동안 주전 자리를 굳건하게 지킨 장성우는 두 번째 FA 권리를 행사해 KT와 인연을 이어갔습니다.장성우는 "두 번째 FA 계약을 맺게 돼 구단에 감사하다"며 "팀이 다시 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.나도현 KT 단장은 "장성우는 공수에서 중심을 잡아줄 수 있는 선수"라며 "클럽하우스 리더로 팀을 잘 이끌어주길 기대한다"고 밝혔습니다.장성우는 내일 선수단과 함께 1차 스프링캠프가 차려진 호주로 출국합니다.장성우가 계약하면서 프로야구 FA 시장엔 4명의 선수가 남았습니다.KIA 타이거즈에서 뛰었던 불펜 투수 조상우(A등급)와 한화 이글스에서 활약했던 좌완 불펜 김범수(B등급), 한화에서 뛴 베테랑 외야수 손아섭(C등급), 옵트 아웃(계약 파기) 발동으로 FA 자격을 얻은 두산 베어스 출신 투수 홍건희는 아직 계약하지 못했습니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)