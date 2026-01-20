트럼프, '가자 평화위원회'에 한국도 초청…정부 "검토 중"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에도 가자지구 평화위원회에 참여해달라고 초청한 것으로 확인됐습니다.외교부는 오늘(20일) 미국으로부터 평화위원회 초청을 받고, 참여할지 검토 중이라고 밝혔습니다.외교부 당국자는 "최근에 초청받았고 어떤 국가들이 참여할지 등을 종합적으로 봐야 (참여 여부를) 판단할 수 있을듯하다"며 "시간을 가지고 검토해 나가야 할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 앞서 가자지구 전쟁 종식을 목표로 하는 평화 구상의 2단계 핵심 기구로 평화위원회 창설을 발표했습니다.로이터 등에 따르면 트럼프 대통령이 종신 의장을 맡을 예정입니다.한국을 포함해 프랑스, 독일, 호주, 캐나다, 유럽연합(EU), 이집트, 튀르키예, 이스라엘, 러시아, 벨라루스 등 60여 개국이 초청장 발송국에 포함된 것으로 전해졌습니다.평화위원회 설립 헌장 초안에는 가자 분쟁 해결을 시작으로 다른 지역 분쟁 중재까지 역할을 확대할 것이라는 내용이 담겨 사실상 평화위원회가 유엔을 대체하겠다는 의도에서 추진되고 있다는 지적도 제기됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)