뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"87%서 금지 물질"…2080 치약 '충격 결과' 나왔다

박세용 기자
작성 2026.01.20 17:13 수정 2026.01.20 17:15 조회수
PIP 닫기
<앵커>

금지 물질인 트리클로산이 함유된 애경산업의 2080 치약 6종에 대해 정부가 전수 조사한 결과를 발표했습니다. 조사 대상 치약의 87%에서 트리클로산이 검출됐습니다.

박세용 기자가 취재했습니다.

<기자>

식품의약품안전처가 애경산업의 2080 수입 치약 6종을 전수 조사한 결과, 수거 가능한 870개 제조번호 가운데 754개에서 국내 사용이 금지된 트리클로산 성분이 검출됐다고 밝혔습니다.

검출 농도는 최대 0.16%로 확인됐습니다.

또 제조업체인 중국 도미사에 대한 현지 조사 결과, 제품에 트리클로산이 섞인 원인은 2023년 4월부터 제조 장비를 세척하고 소독하는 과정에서 해당 성분을 사용했기 때문인 것으로 밝혀졌습니다.

애경산업에 대한 행정처분도 내려질 예정입니다.

제품 안전성에 문제가 있다는 사실을 알게 되면 수입업체는 5일 안에 식약처에 회수계획서를 제출해야 하지만, 애경산업은 이 시한을 넘긴 것으로 확인됐습니다.

애경 측은 지난해 12월 19일 관련 사실을 처음 인지하고도, 17일이 지난 1월 5일에서야 치약 회수계획서를 제출한 것으로 드러났습니다.

식약처는 이번 사태를 계기로 수입 치약에 대한 관리 감독 강화 대안을 마련했습니다.

앞으로 수입자는 치약을 처음 들여올 때 트리클로산 성적서를 의무적으로 제출해야 합니다.

식약처 역시 매년 국내에 유통되는 모든 수입 치약을 대상으로 트리클로산 함유 여부를 전수 조사하기로 했습니다.

또 치약을 포함한 모든 의약외품의 위해 우려 성분 모니터링 주기를 기존 5년에서 3년으로 단축합니다.

위해한 제품을 제조하거나 수입해 경제적 이득을 취했을 경우, 이를 환수하기 위한 징벌적 과징금 부과의 법적 근거도 마련하겠다고 식약처는 밝혔습니다.

(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 최진화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지