고개 숙인 강선우…'1억 의혹' 실마리 찾을까?

김태원 기자
작성 2026.01.20 17:08
<앵커>

지난 2022년 지방선거 당시 공천 헌금 의혹을 수사하고 있는 경찰이 오늘(20일) 강선우 의원을 처음으로 소환해 조사하고 있습니다. 현장에 나가 있는 취재기자를 연결합니다.

김태원 기자, 강선우 의원에 대한 조사 아직도 진행 중인가요?

<기자>

오늘 오전 9시쯤 이곳 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석한 강선우 의원에 대한 조사는 8시간 가까이 이어지고 있습니다.

공천 헌금 의혹에 대한 녹취가 공개된 지 22일 만의 첫 소환인데요.

강 의원은 조사에 앞서 공천 헌금을 받았느냐는 취재진 질문에는 답하지 않고, 국민들께 심려를 끼쳤다며 고개를 숙였습니다.

[강선우/무소속 의원 : 이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 진심으로 죄송합니다. 저는 제 삶에 원칙이 있고 그 원칙을 지키는 삶을 살아왔습니다.]

강 의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 김경 시의원으로부터 1억 원을 받은, 정치자금법 위반 혐의의 피의자 신분입니다.

조사를 통해 공천 대가성이 입증될 경우 뇌물 혐의가 적용될 수 있습니다.

<앵커>

김 기자, 강 의원을 비롯해 의혹의 당사자들의 진술이 지금 다 다른 상황이죠?

<기자>

앞서 김경 서울시의원과 강 의원의 전직 보좌관인 남 모 씨는 세 차례 경찰 조사를 받았습니다.

경찰은 이들이 돈을 주고받은 걸로 추정되는 2022년 당시 이른바 '카페 회동'을 재구성하고 있는데, 그동안 세 당사자의 진술이 모두 달랐습니다.

최근 "남 씨가 정확한 금액과 돈을 건넬 시점까지 특정했다"는 김 시의원의 경찰 진술 내용이 밝혀졌는데, 남 씨는 "강 의원 지시로 차에 쇼핑백을 실었지만, 그게 돈인 줄은 몰랐다"는 취지로 진술한 걸로 알려졌습니다.

강 의원은 지난달 말 "자신은 어떠한 돈도 받은 적이 없고, 남 씨가 돈을 받은 사실을 뒤늦게 알게 돼 즉시 반환을 지시했다"는 입장을 밝힌 뒤, 추가 입장이 없는 상태인데요.

경찰은 그간 확보한 진술을 토대로 오늘 강 의원에게 정확한 사실 관계를 따져 묻는 걸로 알려졌습니다.

(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 이상민)
(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 이상민)
