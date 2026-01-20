AI전략위·방송협회 "AI 시대 방송 콘텐츠 주권 수호해야"

이미지 확대하기

국가인공지능전략위원회(위원장 이재명 대통령)와 한국방송협회는 오늘(20일) 오찬을 갖고, 국내 AI 산업과 방송·콘텐츠 산업의 동반 성장 방안을 논의했습니다.이번 회동은 글로벌 AI-미디어 지형이 급변하는 가운데, AI와 방송 콘텐츠 산업의 동반성장을 위해선 전략적 동반자 관계를 구축하고, 방송 콘텐츠 주권을 수호해야 한다는 공감대에서 마련됐습니다.위원회 측에선 임문영 부위원장·백은옥 데이터 분과장·유재연 사회 분과장이, 한국방송협회에서는 방문신 회장(SBS 사장)을 비롯한 KBS 박장범 사장·MBC 안형준 사장·EBS 김유열 사장이 참석했습니다.먼저 한국방송협회는 위원회의 AI 3대 강국 도약을 위한 노력에 공감하며, 대한민국을 구성하는 한 축으로서 관련 논의에 협조하겠다고 밝혔습니다.다만 방송사가 보유한 K-콘텐츠의 AX(인공지능 대전환)가 해외 빅테크 기업 기술에만 의존할 경우, 오랜 시간 쌓아 온 창의성과 기획력이 유출되고, 결국 글로벌 경쟁력 저하로 이어질 것이란 방송 업계의 우려를 전달했습니다.이 같은 문제를 해결하기 위해선 △국내 방송 산업에 적합한 미디어 특화 모델 확보와 △방송사 콘텐츠 저작물의 합리적 학습 데이터 유통·거래 구조 구축을 포함한 'AI 시대의 방송 콘텐츠 주권 수호를 위한 AX 전략'을 수립해야 한다고 제안했습니다.이에 대해 위원회 측 백은옥 데이터 분과장과 유재연 사회 분과장은 "K-콘텐츠는 AI라는 날개를 달고, AI 산업은 양질의 데이터를 확보하며, 저작권자들은 정당한 권리를 보장받는 세 마리 토끼를 잡기 위한 다양한 방안을 관계 부처와의 협의를 통해 적극 마련하겠다"고 밝혔습니다.임문영 부위원장은 "AI와 방송은 제로섬 게임을 하는 경쟁자가 아니라 플러스섬을 만들어 가는 운명 공동체"라며 "위원회가 'AI시대 르네상스'를 이끌어 갈 가교이자 후원자가 되겠다. 위원회가 AI 미래 가치를 양측이 함께 공유할 수 있는 방안을 만들어 가겠다"고 강조했습니다.