한국프로축구연맹 2025년 수입 508억 원·지출 506억 원

▲ K리그 엠블럼
프로축구 K리그를 주관하는 한국프로축구연맹은 2025년 항목별 수입·지출 결산서를 오늘(20일) 공시했습니다.
결산서에는 중계권, 대회 협찬금, 공식 후원금, 체육진흥투표권 등의 수입 내역과 리그 운영비, 광고·마케팅, 저변 확대와 리그 활성화, 교육 사업비 등 지출 내역이 포함됐습니다.
2025년도 수입은 총 508억 6천500만 원으로, 2024년보다 약 51억 1천160만 원 증가했습니다.
수입에서는 중계권이 136억 7천700만 원으로 가장 많았고, 체육진흥투표권(129억 2천900만 원), 기타 사업비(88억 100만 원), 공식 후원금(71억 3천300만 원)이 뒤를 이었습니다.
지출은 506억 1천만 원으로, 전년도보다 71억 5천602만 원 늘었습니다.
결산 손익은 2억 5천500만 원입니다.
지출에서는 구단 광고 사용료와 프로모션 등을 포함한 광고·마케팅 비용이 255억 9천600만 원으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
이번 결산서에는 연맹 자회사 '더스카이케이'와 '맥스포츠미디어'의 지분법 적용 투자 손익이 반영되지 않았습니다.
이 내용이 반영된 최종 결산서는 자회사 지분법 적용 투자 손익이 확정되는 올해 3월 중 수정 공시될 예정입니다.
(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
