한국프로축구연맹 2025년 수입 508억 원·지출 506억 원

▲ K리그 엠블럼

프로축구 K리그를 주관하는 한국프로축구연맹은 2025년 항목별 수입·지출 결산서를 오늘(20일) 공시했습니다.결산서에는 중계권, 대회 협찬금, 공식 후원금, 체육진흥투표권 등의 수입 내역과 리그 운영비, 광고·마케팅, 저변 확대와 리그 활성화, 교육 사업비 등 지출 내역이 포함됐습니다.2025년도 수입은 총 508억 6천500만 원으로, 2024년보다 약 51억 1천160만 원 증가했습니다.수입에서는 중계권이 136억 7천700만 원으로 가장 많았고, 체육진흥투표권(129억 2천900만 원), 기타 사업비(88억 100만 원), 공식 후원금(71억 3천300만 원)이 뒤를 이었습니다.지출은 506억 1천만 원으로, 전년도보다 71억 5천602만 원 늘었습니다.결산 손익은 2억 5천500만 원입니다.지출에서는 구단 광고 사용료와 프로모션 등을 포함한 광고·마케팅 비용이 255억 9천600만 원으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.이번 결산서에는 연맹 자회사 '더스카이케이'와 '맥스포츠미디어'의 지분법 적용 투자 손익이 반영되지 않았습니다.이 내용이 반영된 최종 결산서는 자회사 지분법 적용 투자 손익이 확정되는 올해 3월 중 수정 공시될 예정입니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)