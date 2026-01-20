'한복 입은 남자', 한국뮤지컬어워즈대상…박은태·조정은 남녀주연상 수상

이미지 확대하기

창작뮤지컬 '한복 입은 남자'가 제10회 한국뮤지컬어워즈 대상을 수상했다.'한복 입은 남자'는 19일 세종문화회관 대극장에서 열린 제10회 한국뮤지컬어워즈에서 영예의 대상을 수상했다. 대상은 2025년 국내에서 공연된 창작 초연 작품 중 가장 우수한 작품에 주어진다.'한복 입은 남자'는 조선사 최대의 미스터리로 꼽히는 장영실의 마지막 행적에 주목해, 그가 누명을 쓰고 조선을 떠나 이탈리아 피렌체로 향했다는 설정을 바탕으로 펼친 이야기다. 역사적 소재에 상상력을 더한 서사, 한국적인 가락과 서구적인 선율의 조화로 호평을 받은 작품이다.창작 및 라이선스 작품을 통틀어 우수한 작품에 수여되는 작품상(400석 이상)은 '어쩌면 해피엔딩'이 수상했다. '어쩌면 해피엔딩'은 인간을 돕기 위해 만들어진 헬퍼봇 올리버와 클레어가 사랑에 대해 알아가는 과정을 그린 뮤지컬로 브로드웨이에 진출해 토니상 6관왕에 오르며 화제를 모은 작품이다. 지난해 육연을 통해 수상의 영예를 안았다.또 하나의 작품상(400석 미만)은 한글을 깨치고 새로운 세상에 눈을 뜬 할머니들의 이야기를 다룬 뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들'이 수상했다.배우상 부문에서는 뮤지컬 '매디슨 카운티의 다리'의 두 주연 배우 박은태와 조정은의 남녀 주연상의 영광을 차지했다. '매디슨 카운티의 다리'는 1992년 세계적 베스트셀러가 된 미국 소설을 원작으로 한 작품으로 아이오와주의 마을에서 한적한 삶을 살던 '프란체스카'와 촬영차 마을을 찾은 사진작가 '로버트 킨케이드'의 운명적인 사랑을 그린 작품이다.이 작품에서 박은태는 프란체스카의 새로운 꿈과 삶의 길이 되고 싶은 사진작가 로버트 킨케이드로 분했으며, 조정은은 아내이자 엄마로서의 삶을 살아가던 프란체스카 역을 섬세하게 연기해 냈다.남자조연상은 '알라딘'에서 지니 역으로 열연을 펼친 정원영과 '라이카'에서 캐롤라인/로케보트 역을 맡은 한보라가 차지했다.생애 단 한 번뿐인 신인상의 영예는 '베어 더 뮤지컬'에서 피터 역을 맡아 호평받은 강병훈과 '알라딘'에서 자스민 역으로 뮤지컬 신고식을 치른 이성경에게 돌아갔다.풍성한 연기와 노래로 공연의 완성도를 결정짓는 팀에게 주어지는 '앙상블상'은 뮤지컬 '에비타'가 차지했다.창작 부문에서는 '시라노'와 '킹키부츠', '물랑루즈!', '베르테르', '브로드웨이 42번가' 등을 만든 예주열 CJ ENM 공연사업부장예주열이 '프로듀서상'을 수상했다. '연출상'은 뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들'의 오경택에게, '극본상'은 뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들'의 김하진에게 돌아갔다.또한, '작곡상' '편곡·음악감독상'은 각각 뮤지컬 '라이카'의 이선영, 뮤지컬 '한복 입은 남자'의 이성준이 수상에 영예를 누렸다. '안무상'은 뮤지컬 '위대한 개츠비'의 도미니크 켈리, '무대예술상'은 뮤지컬 '비하인드 더 문'의 영상디자인 고동욱, 뮤지컬 '한복 입은 남자'의 무대디자인 서숙진에게 돌아갔다.한국뮤지컬어워즈는 한국뮤지컬협회가 주최하고 문화체육관광부, 한국문화예술위원회가 후원하는 국내 최대 규모의 뮤지컬 시상식이다. 올해 후보는 2024년 12월 2일부터 2025년 12월 7일까지 국내에서 개막한 뮤지컬 중 유료 공연된 창작 및 라이선스 작품을 대상으로 선정됐다.△대상=한복 입은 남자△작품상(400석 이상)=어쩌면 해피엔딩△작품상(400석 미만)=오지게 재밌는 가시나들△여자주연상=조정은(매디슨 카운티의 다리)△남자주연상=박은태(매디슨 카운티의 다리)△여자조연상=한보라(라이카)△남자조연상=정원영(알라딘)△여자신인상=이성경(알라딘)△남자신인상=강병훈(베어 더 뮤지컬)△앙상블상=에비타△프로듀서상=예주열(시라노, 브로드웨이 42번가 등)△연출상=오경택(오지게 재밌는 가시나들)△극본상=김하진(오지게 재밌는 가시나들)△작곡상=이선영(라이카)△편곡·음악감독상=이성준(한복 입은 남자)△안무상=도미니크 켈리(위대한 개츠비)△무대예술상=고동욱(영상 디자인·비하인드 더 문), 서숙진(무대 디자인·한복 입은 남자)△공로상=CJ문화재단△아동가족뮤지컬상=사랑의 하츄핑(SBS연예뉴스 김지혜 기자)