지역의사양성법 내달 시행…서울 외 14개 시도 32개 대학서 선발

▲ 서울의 한 대학 병원 내 의대

지방의 의료 인력 부족 문제를 해결하기 위해 한 지역에서 10년 동안 의무적으로 근무하는 지역의사 제도가 다음 달부터 본격적으로 시행됩니다.보건복지부는 지역의사 양성 및 지원에 관한 법률 시행령과 시행규칙 제정안을 다음 달 2일까지 입법 예고한다고 밝혔습니다.이번 제정안은 다음 달 24일 시행되는 지역의사양성법의 세부 선발 절차와 지원 방안 등을 구체화한 것입니다.지역의사제는 복무형과 계약형으로 나뉘는데, 복무형은 지역의사 선발 전형으로 뽑힌 학생이 의대 졸업 후 특정 지역에서 10년간 의무적으로 복무하는 제도입니다.이 전형이 적용되는 대학은 서울을 제외한 전국 14개 시도의 32개 의과대학입니다.각 대학은 정부와 협의해 정한 비율에 따라 지역의사 전형으로 학생을 선발해야 하며, 충원하지 못한 인원이 생길 경우 정원의 10% 범위에서 다다음 연도 전형에 반영할 수 있습니다.정부는 지역의사 전형으로 입학한 학생들에게 등록금과 교재비, 기숙사비, 생활비 등을 전액 지원합니다.다만 휴학이나 유급, 정학 및 징계를 받을 경우에는 모든 지원이 중단됩니다.의무 복무에 대한 이행 강제 수단도 마련됐습니다.의무 복무를 하지 않거나 의사 면허 자격 정지 처분을 3회 이상 받으면 보건복지부 장관이 의사 면허를 취소할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)