르브론 제임스, 22년 만에 올스타 선발 명단 제외

▲ 르브론 제임스

미국프로농구(NBA)의 '살아있는 전설' 르브론 제임스(41·로스앤젤레스 레이커스)가 22년 만에 올스타전 선발 라인업에서 빠졌습니다.NBA는 오늘(20일) 홈페이지를 통해 2025-2026시즌 올스타 선발 명단을 발표했습니다.이번 시즌 올스타전은 다음 달 16일 캘리포니아주 잉글우드의 인튜이트 돔에서 개최됩니다.오늘 발표된 선발은 동·서부 콘퍼런스에서 5명씩, 총 10명입니다.팬(50%)과 선수(25%), 미디어 패널(25%) 투표 순위를 가중치에 따라 계산해 콘퍼런스별로 가장 높은 점수를 받은 5명씩 선정됐습니다.눈에 띄는 것은 서부 콘퍼런스 선발에서 제임스의 이름이 빠진 것입니다.2003년 NBA에 데뷔한 제임스는 2005년부터 지난해까지 21년 연속으로 NBA 올스타 선발 명단에 포함된 바 있습니다.2024년 NBA 사상 처음으로 20회 연속 올스타 선발로 선정되는 금자탑을 세웠고, 만 40세가 된 지난해에도 어김 없이 선발 명단에 올랐습니다.하지만 올해는 팬과 선수 투표에서는 8위, 미디어 투표에서는 9위에 오르며 합계 점수 9위에 자리해 '베스트 5'에 들지 못했습니다.NBA에서 최초로 '23번째 시즌'을 보내는 제임스는 이번 시즌 24경기에 출전해 평균 22.6점, 6.9어시스트, 5.9리바운드를 기록 중입니다.여전한 활약이지만, 그는 부상으로 개막 이후 14경기에 결장했고 지난달엔 18년을 이어 온 두 자릿수 득점 행진을 멈추는 등 예전 같지 않은 모습도 보이고 있습니다.이번 올스타전은 선발 선수 10명과 리저브 14명을 합해 총 24명의 선수가 2개의 '미국 팀', 1개의 '월드 팀'으로 나눠 경쟁하는 방식으로 진행됩니다.리그 감독들이 투표로 콘퍼런스별 7명을 뽑는 리저브 명단은 다음 달 초 공개됩니다.리저브 명단까지 확정된 이후 각 팀에 필요한 인원이 충족되지 않을 경우 애덤 실버 커미셔너가 추가로 선수를 선발할 수도 있습니다.제임스로선 올스타전 출전을 위해 리저브 명단에 들거나 커미셔너 추천까지 기다려야 하는 상황이 됐습니다.제임스가 없는 서부 콘퍼런스 선발 명단에는 니콜라 요키치(덴버), 루카 돈치치(레이커스), 샤이 길저스알렉산더(오클라호마시티), 스테픈 커리(골든스테이트), 빅토르 웸반야마(샌안토니오)가 이름을 올렸습니다.동부 콘퍼런스에서는 야니스 아데토쿤보(밀워키), 케이드 커닝햄(디트로이트), 타이리스 맥시(필라델피아), 제일런 브런슨(뉴욕), 제일런 브라운(보스턴)이 선발로 뽑혔습니다.팬 투표에서는 돈치치가 가장 많은 340만 2,967표를 받았고, 아데토쿤보가 321만 8,398표를 얻었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)