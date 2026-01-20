소비자원 "검은콩 두유 단백질 높고, 아몬드 우유 열량 낮아"

▲ 두유

시중 식물성 음료 제품에서 검은콩두유는 단백질 함량이 우유와 비슷한 수준이고, 아몬드 음료는 열량이 상대적으로 낮은 것으로 조사됐습니다.한국소비자원은 오늘(20일) 식물성 음료 11개 제품을 대상으로 영양성분을 포함한 안전성에 대한 시험·평가 결과를 발표했습니다.검은콩두유는 단백질(4∼9g)과 지방(4∼7g) 함량이 시판 중인 멸균우유와 유사한 수준으로 타 제품군에 비해 높았습니다.특히 M사의 제품은 단백질 함량이 9g으로 가장 많았습니다.아몬드 음료는 열량과 탄수화물·지방·단백질 등 3대 영양소 함량이 가장 낮았습니다.특히 L사의 제품은 열량 35㎉, 탄수화물 4g, 단백질 1g으로 조사 대상 중 영양소 함량이 가장 적었습니다.조사 대상 11개 제품의 당류 함량은 검은콩두유가 4∼10g, 아몬드· 오트 음료는 1∼12g으로 1일 영양성분 기준치의 1∼12% 수준이었습니다.또 제품 중 9개는 칼슘을 첨가했는데, 칼슘 함량은 검은콩두유가 21∼153㎎, 아몬드·오트 음료는 128∼307㎎으로 1일 영양성분 기준치의 3∼44% 수준이었습니다.제품에 제공되는 빨대의 유해 물질 총용출량은 모든 제품이 관련 기준에 적합했습니다.