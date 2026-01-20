상생페이백 넉 달간 1조 3천억 원…1인 평균 11만 원씩 받아

▲ 상생페이백

지난해 시행한 '상생페이백' 사업으로 모두 1조 3천60억 원을 지급됐고, 대상자 1천170만 명에게 1인당 평균 11만여 원이 돌아간 것으로 나타났습니다.상생페이백은 지난해 9∼12월 월별 카드 소비액이 2024년 월평균 소비액을 초과할 경우 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 제도입니다.위축된 소비를 진작하고 소상공인을 지 원하기 위해 4개월간 한시적으로 운영됐습니다.지난해 9월 15일부터 12월 말까지 모두 1천564만 명이 신청했고, 이 중 1천170만 명이 한 차례 이상 페이백을 지급받았습니다.중소기업벤처부에 따르면 페이백 지급 대상자의 지난해 9∼12월 카드 소비는 전년 월평균보다 17조 7천972억 원 증가했습니다.월별 소비 증가액은 9월 4조 원에서 12월 5조 원으로 꾸준히 늘었습니다.상생페이백을 디지털 온누리상품권으로 지급하면서 디지털 온누리 앱 가입자 수가 사업 전 286만 명에서 지난해 12월 말 기준 1천704만 명으로 약 6배 늘었습니다.중기부는 늘어난 이용자들의 상품권 사용이 전통시장과 골목상권의 추가 소비로 이어질 것으로 기대했습니다.카드 결제 취소로 발생한 반환액에 대해서는 디지털 온누리 앱을 통한 충전 납부와 모바일 전자고지 발급 등으로 반환을 진행할 예정입니다.