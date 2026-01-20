모티프 "독자AI 공모 적극 참여"…패자부활전 첫 참가 의사

▲ 모티프 로고

AI 스타트업 모티프테크놀로지스는 과학기술정보통신부가 조만간 공고할 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 추가 공모에 적극 참여할 예정이라고 밝혔습니다.독자 AI 탈락 팀 가운데 패자부활전 참여 의사를 공개적으로 밝힌 건 모티프테크놀로지스가 처음입니다.모티프테크놀로지스는 지난해 7월 구성했던 컨소시엄 외에 추가 업체들과도 논의를 진행 중이라며 "상세한 사항은 정부 공고문이 올라오는 대로 확정해 알리겠다"고 덧붙였습니다.자사에 대해서는 "고성능 대형언어모델(LLM)과 대형멀티모달모델(LMM) 모두를 파운데이션 모델로 개발한 경험을 갖춘 국내 유일의 스타트업"이라 소개하며 "한국의 기술 독자성을 증명하기 위해 노력하겠다"고 강조했습니다.모티프테크놀로지스가 패자부활전 참가를 공식화하면서 다른 AI 정예팀들 재도전 여부에도 관심이 쏠립니다.현재 네이버클라우드와 NC AI 컨소시엄은 지난주 1차 평가 결과에서 탈락한 뒤 재도전하지 않겠다는 의사를 밝혔습니다.이전 선발 과정에서 탈락한 5개 컨소시엄 중 카카오에 이어 한국과학기술원(KAIST)도 사실상 불참으로 기운 분위기입니다.나머지 컨소시엄인 KT와 코난테크놀로지는 여전히 참여 여부를 명확히 밝히지 않고 정부 지침을 검토하겠다는 입장입니다.과기정통부는 올해 상반기 중 1개 팀을 추가 공모하기로 하면서, 최근 1차 평가에서 떨어진 2개 팀은 물론 과거 5개 정예팀 선발 당시 탈락한 카카오와 KT, 모티프테크놀로지스, 코난테크놀로지, KAIST 컨소시엄에도 다시 기회를 주기로 했습니다.(사진=모티프 제공, 연합뉴스)