미 시위대, 이민 단속 앞장선 목사에 항의·예배 방해…연방 수사

윤창현 기자
작성 2026.01.20 12:31 조회수
미 시위대, 이민 단속 앞장선 목사에 항의·예배 방해…연방 수사
▲ 미국 미네소타주에서 이민단속에 항의하는 시위대

트럼프 미국 행정부의 불법 이민자 단속에 반대하는 시위대가 이민 당국 간부로 활동하는 목사가 있는 교회에 들어가 항의하는 일이 벌어진 뒤 미네소타 시위대와 트럼프 행정부 간의 갈등이 고조되고 있습니다.

현지시간 19일 AP통신과 뉴욕타임스, CNN방송 등 미 언론은 하루 전 미네소타주 세인트폴에 있는 시티스 교회 예배가 이민세관단속국 활동에 반대하는 시위자들의 방해로 중단됐다고 보도했습니다.

소셜미디어에 게시된 영상에는 이 교회에서 시위대가 "ICE 물러가라"는 구호를 외치며 예배를 중단시키는 모습이 담겼습니다.

예배 음악이 흐르는 가운데 시위대의 구호가 계속되면서 신도들은 교회를 떠났습니다.

이 교회 시위는 민권 변호사 네키마 레비 암스트롱이 주도했습니다.

암스트롱은 이 교회의 데이비드 이스터우드 목사에게 항의하려 시위를 벌였다고 밝혔습니다.

이스터우드는 이민단속국 세인트폴 지역 사무소장 대행직을 맡고 있으며, 최근 이 조직의 공격적인 단속에 반발하는 소송에 피고로 적시된 인물입니다.

이스터우드는 이민세관단속국 직무를 시작한 지 며칠 뒤 크리스티 놈 국토안보부 장관과 함께 이민 단속 관련 기자회견에 참석하기도 했습니다.

시위를 주도한 암스트롱은 "사람들이 우리 지역사회에서 벌어지는 잔혹한 사건들보다 평소처럼 일요일에 교회에 왔다가 예배를 방해받는 누군가를 더 걱정한다면, 그들은 자신의 신학적 관점과 마음을 되돌아봐야 한다"고 말했습니다.

미 법무부는 이 교회에서 벌어진 일에 대해 조사를 벌이겠다고 즉각 나섰습니다.

팸 본디 법무장관은 SNS를 통해 "미네소타에서 표적이 된 교회 목사와 통화했다"며 "법 집행 기관에 대한 공격과 기독교인 협박에 대해 연방법으로 전력을 다해 대응하고 있다"고 밝혔습니다.

본디 장관은 또 "주(州) 지도자들이 무법 상태를 막기 위해 책임 있게 행동하지 않는다면, 법무부는 연방 범죄를 기소하고 법치주의가 확립되도록 계속 움직일 것"이라고 엄포를 놓았습니다.

미네소타-위스콘신 침례교 협의회는 이번 사건을 "용납할 수 없는 트라우마"로 규정하며 "시위대가 청소년과 어린이, 가족들에게 모욕과 비난을 퍼부어 예배가 조기 종료될 수밖에 없었다"고 시위대를 규탄했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
