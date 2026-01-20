전국 대부분 한파특보…주말까지 맹추위

<앵커>



북쪽에서 찬 공기가 내려오며 강추위가찾아왔습니다. 전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려졌는데요. 당분간은 계속 이렇게 춥겠습니다. 자세한 날씨 소식 안수진 캐스터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



절기 대한인 오늘(20일) 최강 한파가 찾아왔습니다.



일부 남부와 제주를 제외한 전국의 한파특보가 발효 중이고요.



한파경보 지역이 더욱 늘어나면서 경기 북부와 동부, 강원과 충북 북부, 경북 곳곳에 한파경보가 발효 중입니다.



오늘 아침 서울의 최저 기온이 영하 11.8도로 이번 겨울 들어 가장 추운 아침이었습니다.



당분간은 한파 대비 잘 해주셔야겠습니다.



아침 기온은 점점 더 떨어지겠고요.



낮에도 종일 영하권의 추위가 나타나겠습니다.



오늘 낮 기온 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 영하 2도, 대구가 영상 4도 예상되고요.



바람이 불어들면서 거리에서 느끼는 추위는 기온보다 더 낮겠습니다.



영남 곳곳에 건조특보가 발효 중이고요.



점차 동쪽 지역에 대기가 건조해지겠습니다.



화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



밤이 되면 충청 이남 서해안과 제주 지역에 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날릴 때 있겠습니다.



당분간 호남과 제주, 그리고 충남 지역에는 비나 눈구름이 자주 발달하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)