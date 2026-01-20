뉴스
이 대통령 "민간인이 북 무인기 침투, 있을 수 없는 일"

박예린 기자
작성 2026.01.20
<앵커>

이재명 대통령이 오늘(20일) 국무회의에서 "민간인이 북한 지역에 무인기를 침투시키는 건 있을 수 없는 일"이라고 비판했습니다. 이어 안규백 국방장관에게 사전에 무인기를 적발하지 못한 경위를 따져 묻기도 했습니다.

보도에 박예린 기자입니다.

<기자>

오늘 오전 국무회의를 주재한 이재명 대통령은 무인기를 제작해 북한에 날려 보낸 혐의로 민간인이 당국의 조사를 받는 사건을 언급했습니다.

이 대통령은 "지금까지 드러난 것만 보면 민간인이 멋대로 북한에 무인기를 침투시켰다는 것인데, 이는 전쟁 개시 행위나 마찬가지"라고 지적했습니다.

[이재명 대통령 : 불법적인 목적으로 무인기를 북침 시킨다든지 또는 민간인이 북한 지역에 무인기 침투를 시킨다든지, 이거는 있을 수 없는 일이죠.]

이 대통령은 또 "북한에 총을 쏜 것과 똑같지 않느냐"며 "철저히 수사해 다시는 이런 짓을 못 하게 엄중하게 제재해야 한다"고 강조했습니다.

이어 "정보수집 활동을 위해 무인기를 보내는 일을 어떻게 민간인이 상상할 수 있는지 의심스럽다"면서 "수사를 계속해 봐야겠지만, 국가기관이 연관돼 있다는 설도 있다"고 언급했습니다.

이 대통령은 그러면서 안규백 국방장관에게 우리 군이 사전에 무인기를 적발하지 못한 경위를 묻기도 했습니다.

[이재명 대통령 : 국방 역량이 발전한 상태에서 무인기가 몇 번씩 왔다 갔다 넘어가는 것을 체크를 못 합니까? 국방부, 혹시 상황 아세요?]

[안규백/국방장관 : 지방공 레이더로 주로 체크하고 그러는데요. 미세한 점만 보인다고 합니다.]

이 대통령은 필요하다면 시설과 장비를 개선해 같은 일이 재발하지 않도록 할 것을 지시했습니다.

또 "남북 사이에 신뢰가 깨지지 않도록 최선을 다해 잘 관리하길 바란다"고 강조했습니다.

(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 박선수)
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
