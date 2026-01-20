뉴스
국힘 대안과미래 "장동혁 단식 지지…통합 저해 언행 중단돼야"

국힘 대안과미래 "장동혁 단식 지지…통합 저해 언행 중단돼야"
▲ 국민의힘 초재선모임인 '대안과미래' 소속 의원들이 20일 서울 국회 의원회관에서 모임을 갖고 얘기를 나누고 있다.

국민의힘 초·재선 의원이 주축인 '대안과미래'가 엿새째로 접어든 장동혁 대표의 단식을 지지했습니다.

이들은 "당의 통합을 저해하는 어떠한 언행도 중단돼야 한다는 점을 결의했다"고 밝혔습니다.

대안과미래 간사인 이성권 의원은 오늘(20일) 오전 국회 의원회관에서 조찬 모임을 한 뒤 기자들과 만나 "지금 필요한 것은 당의 통합"이라고 말했습니다.

이 의원은 "장 대표가 목숨을 걸고 쌍특검 쟁취를 위해 싸우는 상황이기 때문에 다른 정치적 현안을 갖고 지도부든 지도부가 아니든 간에 통합을 저해하는 발언이 일절 있어서는 안 된다"고 강조했습니다.

대안과 미래는 "이재명 정권과 더불어민주당의 무도한 국정 운영에 맞서 싸우는 장 대표의 단식을 적극 지지하고, 투쟁에 함께 하겠다"고 결의했습니다.

민주당을 향해서는 "여당으로서 조금의 양심과 책임감이 있다면 제1야당 대표의 단식 현장을 찾아야 하고 반드시 쌍특검을 수용해야 한다"고 촉구했습니다.

(사진=연합뉴스)
