안우진 4억 8천만 원…프로야구 키움 연봉 협상 완료

▲ 키움 에이스 안우진

프로야구 키움 히어로즈가 2026시즌 연봉 계약 대상자 50명 전원과 계약을 마쳤다고 오늘(20일) 발표했습니다.투수 안우진은 지난해와 같은 4억 8천만 원에 도장을 찍어 팀 내 연봉 계약 대상자 중 최고액을 기록했습니다.안우진의 연봉은 지난 2023시즌 종료 후 입대를 앞두고 체결했던 금액과 동일합니다.지난 시즌 선발 로테이션을 꾸준히 지키며 자신의 한 시즌 최다 투구 이닝(153⅓이닝)과 탈삼진(134개)을 수확한 투수 하영민은 작년 1억 6천500만 원에서 27.3% 오른 2억 1천만 원에 사인했습니다.하영민은 "가치를 인정해주신 만큼 더 큰 책임감을 느낀다"며 "이번 시즌 팀 승리에 기여할 수 있도록 마운드에서 최선을 다하겠다"고 소감을 전했습니다.데뷔 후 처음으로 두 자릿수 홈런(11개)과 도루(13개)를 동시에 달성한 임지열은 억대 연봉 대열에 합류했습니다.임지열은 지난해 5천800만 원에서 5천200만 원 인상된 1억 1천만 원에 계약해 팀 내 최고 인상액을 찍었습니다.임지열은 "좋은 조건으로 계약해 준 구단에 감사드린다. 겨울 동안 잘 준비해 그라운드에서 책임감 있는 모습을 보여드리겠다"고 다짐했습니다.이 밖에도 외야수 이주형은 2천500만 원 오른 1억 3천500만 원, 플레잉코치로 활약 중인 이용규는 1억 2천만 원에 각각 계약을 마쳤습니다.내야수 오선진(8천만 원)과 투수 오석주(7천800만 원)의 연봉은 나란히 100% 올랐습니다.(사진=연합뉴스)