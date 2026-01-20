한경일, 영화 '보이' OST '아프도록 너를' 20일 공개

이미지 확대하기

가수 한경일이 부른 영화 '보이'(BOY) OST 수록곡 '아프도록 너를' 음원이 20일 공개된다.지난 14일 개봉한 영화 '보이'는 가까운 미래, 버려진 이들의 디스토피아인 '텍사스 온천'을 배경으로 한 작품으로 이상덕 감독이 메가폰을 잡았다.타이틀곡 '아프도록 너를'은 지나간 사랑에 대한 그리움과 아픔을 고스란히 투영한 발라드 곡이다. 수많은 아티스트와 협업하며 히트곡을 만들어온 작곡가 필승불패와 장석원이 합작한 곡으로 영화의 서사와 맞물리는 애절한 멜로디 라인이 특징이다.'아프도록 너를 지치도록 너를 / 잊지 못하는 나란 걸 / 돌아올 수 없단 걸 알고는 있는데 / 미련이 가득 남아있어 기다려'라는 후렴구의 표현처럼 영화의 감정선을 대변할 OST 첫 가창자로 나선 한경일이 자신만의 독보적인 감성을 스크린에 녹여냈다.한경일 특유의 호소력 짙은 보이스와 섬세한 감정 표현이 거친 세상 속에 놓인 주인공들의 시리고 아픈 마음을 나타내며 듣는 이들에게 영화 그 이상의 깊은 울림과 여운을 선사할 것으로 기대를 모은다.배우 조병규, 유인수, 지니, 서인국 등이 출연 라인업을 이룬 영화 '보이'는 지배와 폭력이 일상이 된 가혹한 세상 속에서, 질서를 뒤흔드는 단 한 번의 사랑을 그린 참신한 소재와 파격적인 전개로 기대를 모으고 있다.OST 제작사 로즈버드 관계자는 "수많은 히트곡과 드라마 OST를 통해 독보적인 감성을 증명해 온 보컬리스트 한경일이 참여해 네온-느와르 장르의 '보이'의 전개에 극적인 재미와 활력을 불어넣었다"고 성원을 당부했다.가수 한경일의 영화 '보이'(BOY) OST Part.1 '아프도록 너를'은 20일 정오 음악플랫폼에서 음원 공개된다.<사진제공=로즈버드>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)