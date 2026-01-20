피겨 차준환·신지아, '올림픽 리허설' 4대륙선수권 출전

▲ 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 개막을 한 달여 앞둔 8일 서울 노원구 태릉선수촌실내빙상장에서 피겨 스케이팅 차준환이 훈련하고 있다.

올림픽 메달을 노리는 피겨 스케이팅 차준환과 신지아 등 국가대표 선수들이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 리허설 무대에 섭니다.피겨 대표팀은 22일부터 25일까지 중국 베이징에서 열리는 국제빙상경기연맹, ISU 4대륙선수권대회에 출전해 올림픽 프로그램을 점검할 예정입니다.이번 대회 남자 싱글엔 차준환, 김현겸, 이재근, 여자 싱글엔 신지아, 이해인, 윤아선, 아이스 댄스엔 임해나-권예 조가 출전합니다.이재근과 윤아선을 제외하면 모두 다음 달 동계 올림픽에 출전하는 올림픽 국가대표 선수들입니다.이들은 20일 베이징으로 떠나 대회에 참가한 뒤 26일 귀국하고, 이후 이탈리아로 출국해 다음 달 7일 개막하는 동계 올림픽에 나섭니다.선수들은 4대륙선수권대회에서 성적보다는 프로그램과 컨디션 점검에 초점을 맞출 계획입니다.남자 싱글 간판 차준환은 올림픽 프로그램을 최종 점검합니다.그는 최근 올림픽 프리 스케이팅 프로그램으로 2025-2026시즌에 펼쳤던 물랑루즈 오리지널 사운드트랙(OST) 대신 2024-2025시즌 프로그램인 광인을 위한 발라드를 쓰기로 했습니다.차준환은 2024-2025시즌 4대륙선수권대회 준우승, 세계선수권대회 7위, 2025 하얼빈 동계 아시안게임 우승 등 좋은 성과를 냈습니다.그러나 2025-2026시즌엔 스케이트 장비 문제와 발목 부상 여파로 고생하면서 부진한 성적을 거뒀습니다.차준환은 올림픽에서 최고의 연기를 선사하기 위해 고심을 거듭했고 최근 '광인을 위한 발라드'가 자신의 연기 인생을 보여주기 위한 최적의 프로그램이라고 판단했습니다.이 프로그램을 부른 전설적인 가수, 밀바가 올림픽이 열리는 이탈리아 출신이라는 점도 이런 판단에 영향 미쳤습니다.신지아와 이해인은 이번 대회에서 첫 올림픽 출전의 부담감과 긴장감을 낮추는 데 초점을 맞출 계획입니다.올 시즌 시니어에 데뷔한 신지아는 체형 변화 문제로 그랑프리 시리즈에서 노메달 부진에 시달렸으나 시즌 막판 경기력을 회복하면서 전체 1위로 올림픽 출전권을 획득했습니다.이해인은 징계로 은퇴 갈림길에 섰으나 법적 싸움을 거쳐 올림픽 선발전 출전 기회를 잡은 뒤 2차 선발전 프리 스케이팅 마지막 경기에서 역전에 성공하며 김채연을 제치고 첫 올림픽 티켓을 거머쥐었습니다.두 선수 모두 우여곡절 끝에 첫 올림픽 무대를 밟는 만큼, 상당한 긴장감을 안고 여정에 나서야 합니다.두 선수는 4대륙선수권대회에서 예방주사를 맞고 본 올림픽 무대에 참가하겠다는 각오입니다.한국 선수들은 4대륙선수권대회에서 꾸준히 좋은 성적을 거뒀습니다.차준환은 2022년 금메달, 2024년 동메달, 2025년 은메달을 땄고, 이해인은 2022년 은메달, 2023년 금메달을 획득했습니다.4대륙선수권대회는 아시아, 아메리카, 오세아니아, 아프리카 등 유럽을 제외한 4개 대륙 선수가 경쟁하는 메이저 대회입니다.이번 대회는 올림픽을 목전에 두고 열리는 만큼 외국 주요 선수들은 출전하지 않습니다.남자 싱글 최강 일리야 말리닌을 비롯해 일본 남자 싱글 가기야마 유마, 여자 싱글 간판 사카모토 가오리 등 올림픽 금메달을 노리는 대다수 선수는 출전 신청을 하지 않았습니다.다만 이번 대회엔 북한 남자 싱글 한광범, 페어 렴대옥-한금철 조가 출전해 눈길을 끕니다.(사진=연합뉴스)