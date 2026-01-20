뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령 "민간인이 북 무인기 침투 어떻게 상상…국가기관 연관설도"

강민우 기자
작성 2026.01.20 10:51 수정 2026.01.20 11:07 조회수
이 대통령 "민간인이 북 무인기 침투 어떻게 상상…국가기관 연관설도"
▲ 북한이 강제 추락시켰다 주장하며 공개한 무인기 잔해 사진

이재명 대통령은 최근 북한에 떨어진 '한국발 무인기'를 자신이 보냈다는 30대 남성 주장과 관련해 "민간인이 어떻게 이런 상상을 할 수 있는가. 국가기관이 연관되어 있다는 설도 있다"고 지적하며, 철저한 수사를 주문했습니다.

이 대통령은 오늘(20일), 청와대 세종실에서 주재한 국무회의에서 "불법적인 목적으로 무인기를 북침 시킨다거나, 민간인이 북한지역에 무인기를 침투시킨다는 건 있을 수 없는 일"이라며 이같이 말했습니다.

그러면서, "전쟁 개시 행위나 마찬가지인데, (무인기 침투 등을) 어떻게 이렇게 과감하게 할 수 있었는지 이해가 가지 않는다"며, "철저하게 수사해 다시는 이런 짓들 못하게 엄중하게 제재해야 한다"고 강조했습니다.

이 대통령은 또, 안규백 국방장관을 향해 "(북으로 무인기를) 3번 보냈다는 거 아닙니까? 그런데 어떻게 경계근무하는 곳에서 체크도 못하는가"라고 지적했습니다.

안 장관은 "지방공 레이더로 주로 체크하는데, 미세한 점만 좀 보인다고 한다"고 답했습니다.

이 대통령은 "하여튼 뭔가 구멍이 났다는 것"이라며, "필요하면 시설, 장비를 개선하든지 해야 되겠다"고 덧붙였습니다.

이어서 "불필요하게 긴장이 고조되고, 남북 간 대결 분위기 조성되면 경제에도 악영향을 미친다"며, "남북 사이 이런 신뢰가 깨지지 않도록, 또 적대 감정이 제고되지 않도록 최선으로 잘 관리하시기 바란다"고 덧붙였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지