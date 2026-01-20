[자막뉴스] 한일 관계 '순풍' 부나 했는데…뒤에선 '독도 굿즈' 판매 '호박씨'

일본 시마네현 오키섬에서 독도를 일본 영토로 표기한 각종 관광 상품을 판매하고 있는 사실이 드러났습니다.



일반 관광객을 상대로 집요하게 독도 영유권을 홍보하는 건데, 다카이치 총리 집권 이후 일본의 독도 영유권 주장이 갈수록 노골화하고 있습니다.



서경덕 성신여대 교수는 오늘(20일) 자신의 소셜미디어에 "지난 주말 여행기술연구소 투리스타와 함께 '대한민국 역사 투어' 일환으로 시민 25명과 일본 시마네현을 다녀왔다"고 전했습니다.



일정은 시마네현청 내 '다케시마 자료실'을 찾아 독도 관련 왜곡 전시 실태를 살펴보고, 일본의 독도 영유권 주장이 집중적으로 펼쳐진 오키섬으로 이동하는 순서로 진행됐다고 소개했습니다.



독도와 지리적으로 가까운 오키섬은 일본이 독도 영유권을 주장하기 위해 전방위로 활용하는 지역입니다.



2024년엔 독도 영유권을 주장하는 집회가 열렸고, 섬 곳곳에 독도 관련 광고판을 설치해 한국이 독도를 불법 점거하고 있다는 허위 인식을 확산시켜 오기도 했습니다.



2016년에는 '구미 다케시마 역사관'을 열어 주민들을 대상으로 일본의 독도 영유권을 주장하는 증언과 자료를 수집해 전시해왔습니다.



서 교수는 최근에는 오키섬에서 아예 독도 영유권을 주장하는 문구가 삽입된 티셔츠와 배지같은 상품 판매에도 나섰다고 지적했습니다.



그러면서 특히 관광객 유동 인구가 많은 오키섬 여객터미널 내 상점에서 독도를 일본 영토처럼 표기한 술잔까지 판매한 사실이 포착됐다고 전했습니다.



서 교수는 "일본의 집요하고 체계적인 홍보 전략에 대응해 우리 역시 보다 구체적이고 지속적인 대응 방안을 마련해야 한다"고 강조했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 채지원, 사진 제공 : 서경덕 성신여대 교수, 제작 : 디지털뉴스부)