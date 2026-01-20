트럼프 그린란드 위협에…금은값 사상 최고치

▲ 골드바

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 확보를 위해 유럽 국가들에 대한 추가 관세 부과를 예고한 가운데 금과 은 가격이 역대 최고치 기록을 경신했습니다.블룸버그에 따르면 국제 금 현물 가격은 한국 시간 19일 오전 8시 30분 트로이온스(이하 온스·31.1ｇ)당 4천690.59달러로 최고치를 기록한 뒤 20일 오전 9시 15분 현재 4천667.38달러에 거래되고 있습니다.은 현물 가격은 20일 오전 8시 94.7295달러까지 치솟았다가 이날 오전 9시 15분 93.8835달러를 나타냈습니다.이런 움직임은 미국과 유럽연합(EU) 사이에 '무역 전쟁'이 발발할 수 있다는 긴장감이 커지면서 나온 것입니다.'셀 아메리카'(Sell America·미국자산 매도) 흐름이 거세질 수 있다는 시장 우려 때문에 달러화가 떨어지고 귀금속 가격은 오르는 것입니다.유로화 등 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 한국 시간 20일 오전 9시 15분 기준 99.03으로 전날 종가(99.39) 대비 0.36% 떨어졌습니다.영국계 투자은행인 필헌트의 피터 말린-존스 연구원은 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 "최근 귀금속 가격의 변동은 미국 달러 자산에 대한 기피 흐름과 미국·유럽 무역전쟁이 촉발할 인플레이션 우려가 반영된 결과"라고 분석했습니다.미국 경제 매체 CNBC는 지정학적 위기로 안전자산 선호 심리가 확산하는 데다 주요국 중앙은행의 금 비축 경향 등의 요인이 겹치며 귀금속 가격이 올해 계속 오를 것으로 보인다고 보도했습니다.씨티그룹은 향후 3개월 사이 금값과 은값이 각각 온스당 5천 달러와 100달러를 돌파할 것으로 최근 예측했습니다.유럽증시는 19일(현지시간) 미국과 EU 간 무역분쟁 우려로 급락했습니다.유럽 우량주를 반영하는 지수인 유로스톡스50은 전장보다 1.72% 떨어진 5,925.62포인트로 거래를 마쳐 최근 2개월 만의 최대 하락 폭을 기록했습니다.그린란드 갈등의 직접 당사국인 덴마크 대표지수 OMXC는 2.73％ 떨어졌습니다.(사진=게티이미지코리아)