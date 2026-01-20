뉴스
강선우 의원 첫 피의자 조사…취재진 질문에 고개 '푹'

김민준 기자
<앵커>

지난 2022년 지방선거 당시 공천 헌금 의혹을 수사 중인 경찰이 오늘(20일) 강선우 의원을 처음으로 소환해 조사하고 있습니다. 현장 연결해 보겠습니다.

김민준 기자, 강선우 의원이 도착했나요?

<기자>

네, 강선우 의원은 방금 전인 오전 9시쯤 이곳 서울경찰청 공공범죄수사대에 도착했습니다.

강 의원은 공천 헌금을 받았는지 등을 묻는 취재진 질문에 고개를 숙였습니다.

[강선우/무소속 의원 : 이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 진심으로 죄송합니다. 저는 제 삶에 원칙이 있고 그 원칙을 지키는 삶을 살아왔습니다.]

강 의원은 김경 서울시의원으로부터 지난 2022년 지방선거를 앞두고 1억 원을 받은 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분입니다.

조사를 통해 공천 대가성이 입증될 경우 뇌물 혐의 적용을 받게 될 수도 있습니다.

<앵커>

오늘 경찰은 어떤 부분을 중점으로 물어볼까요?

<기자>

네, 앞서 김경 서울시의원과 강 의원의 전직 보좌관 남 모 씨는 세 차례 경찰 조사를 받았습니다.

경찰은 이들이 돈을 주고받은 걸로 추정되는 2022년 당시 이른바 '카페 회동'을 재구성하고 있는데, 그동안 세 당사자의 진술이 모두 달랐습니다.

최근 "남 씨가 정확한 금액과 돈을 건넬 시점까지 특정했다"는 김 시의원의 경찰 진술 내용이 저희 SBS 보도를 통해 밝혀지기도 했는데, 남 씨는 "강 의원의 지시를 받고 차에 쇼핑백을 실었지만, 그게 돈인 줄 몰랐다"는 취지로 진술한 걸로 알려졌습니다.

강 의원은 지난달 말 "자신은 어떠한 돈도 받은 적이 없고, 남 씨가 돈 받은 사실을 뒤늦게 알게 돼 즉시 반환을 지시했다"는 입장을 밝힌 후, 추가 입장이 없는 만큼 누구 말이 맞는지, 경찰이 오늘 정확한 사실 관계를 따져볼 예정입니다.

(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 이상민)
 
(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 이상민)
