이정은x공효진X박소담 '경주기행', 하와이 이어 피렌체영화제 초청

배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연의 만남으로 화제를 모은 영화 '경주기행'이 제45회 하와이 국제영화제에 이어 제24회 피렌체 한국영화제에 공식 초청됐다.



'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극.



먼저 '경주기행'은 지난 2025년 10월 16일부터 26일까지 개최된 제45회 하와이 국제영화제에 초청돼 월드 프리미어 상영을 성공리에 마쳤다. 하와이 국제영화제 측은 '경주기행'에 대해 "다크한 유머와 감정의 밀도를 절묘하게 결합한 작품"이라고 호평하며 김미조 감독의 탄탄한 연출력과 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 보여준 강렬한 연기 앙상블에 찬사를 보냈다. 상영 후 극장 안에 충격과 감동, 강한 에너지가 가득 찬 분위기가 전해진 가운데, 김미조 감독과 엄마 '옥실'을 연기한 배우 이정은이 직접 GV에 참석해 관객들과 깊이 있는 대화를 나누며 큰 호응을 얻었다.



하와이의 뜨거운 열기는 이탈리아로 이어질 예정이다. '경주기행'이 오는 2026년 3월 19일부터 28일까지 열리는 제24회 피렌체 한국영화제 코리안 호라이즌 섹션에 공식 초청된 것. 해당 섹션은 한국영화의 새로운 지평을 보여주는 작품들을 엄선해 소개하는 핵심 경쟁부문이다.



피렌체 한국영화제의 장은영 부위원장은 '경주기행'에 대해 "복수영화의 틀을 깨고, 사랑하는 이를 잃은 슬픔과 분노를 날카로운 유머로 풀어낸 작품으로 관객에게 깊고 강한 여운을 남긴다"고 초청 이유를 밝혔다. 또한 김미조 감독에 대해 "이야기의 흐름 속에서 숨겨져 있던 가족의 갈등이 하나씩 드러나는 독특한 연출은 매우 개인적인 분위기의 영화를 완성해낸다"며 신선한 연출력에 주목했다.



해외 영화제에서 열띤 반응을 이끌어내며 관객들의 기대감을 고조시키는 영화 '경주기행'은 2026년 극장에서 만날 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)