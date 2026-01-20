"관세를 여기 써먹어?" "우린 더 세게 나가!" 똘똘 뭉친 유럽 '폭발'…'그린란드 가질 때까지!' 트럼프 협박에 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 그린란드 확보를 위한 합의가 없을 경우, 유럽 국가들에 관세를 부과하겠다는 계획을 "100% 실행할 것"이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 19일(현지시간) NBC 뉴스 인터뷰에서 관련 질문에 이같이 답했다고 로이터 통신 등 외신이 전했습니다.



트럼프 대통령은 또 유럽을 향해 그린란드 문제가 아니라 러시아-우크라이나 전쟁에 집중해야 한다고 강조했습니다.



또 노르웨이의 노벨평화상 수상자 선정과 관련해 "노르웨이(정부)는 자기들이 뭐라고 말하든 간에 그것(평화상 선정)을 완전히 통제하고 있다"고 주장했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 노벨평화상 수상이 불발된 것을 그린란드를 통제할 명분과 연결 짓는 취지의 편지를 노르웨이 총리에게 보냈다고 블룸버그 통신 등이 보도했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 17일 트루스소셜을 통해 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드 등 유럽 8개국에 대한 관세 부과(2월부터 10%, 6월부터 25%) 방침을 발표했다. 이 조치는 미국의 그린란드 매입이 완료될 때까지 유효하다고 트럼프 대통령은 당시 밝혔습니다.



이런 가운데 블룸버그 통신은 트럼프 대통령이 최근 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리에게 보낸 편지 내용 일부를 공개했습니다.



트럼프는 편지에 8개 이상의 전쟁을 중단시켰는데도 노르웨이가 노벨평화상을 주지 않기로 결정했다며 자신은 더 이상 순수하게 평화만을 생각해야 한다는 의무를 느끼지 않는다고 적었습니다.



이어 우리가 그린란드에 대해 완전하고 전면적인 통제권을 가지지 않는 한 세계는 안전하지 않다고 주장했습니다.



노벨상 수상자는 노벨위원회가 결정하는데 트럼프 대통령이 왜 노르웨이 총리에게 편지를 전달했는지는 알려지지 않았습니다.



한편 그린란드 지지 의사에 '관세 폭탄' 맞을 위기에 처한 유럽 국가들은 미국에 맞설 민감한 방안이 있다며 뭉쳤습니다.



그린란드를 둘러싼 트럼프와 유럽의 갈등을 트럼프 NOW에서 총정리했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 이혜림, 제작 : 디지털뉴스부)