'어벤져스: 둠스데이', 예고편 조회수 10억 2천만 회 기록…화제성은 여전하네

마블의 초대형 프로젝트 '어벤져스: 둠스데이'가 차례로 공개한 네 편의 예고편이 총 10억 2천만 회의 조회수를 기록하며 폭발적인 글로벌 화제성을 입증했다.'어벤져스: 둠스데이'는 지난 12월 23일(현지 시각), 크리스 에반스의 귀환을 알리며 전 세계적인 반향을 일으켰던 '스티브 로저스' 예고편을 시작으로 '토르', '엑스맨', '와칸다 & 판타스틱 4' 예고편까지 매주 한 편씩 총 네 편의 예고편을 순차적으로 공개하는 스페셜 이벤트로 이목을 집중시켰다.미국 연예 전문 매체 할리우드 리포터(The Hollywood Repoter)의 보도에 따르면, 해당 예고편들은 공개 직후부터 폭발적인 반응을 이끌었고, 조회수 합산 10억 2천만 회를 돌파해 작품을 향한 전 세계 팬들의 압도적 관심을 다시 한번 증명했다.특히 이번 성과는 스포츠 중계, TV 방송 등 대형 미디어 이벤트와 연계 없이 달성한 기록이라는 점에서 더욱 주목할 만하다. 이는 오직 팬덤이 지닌 화력만으로 온라인 확산을 일으키며 10억 회 이상의 조회수를 이룬 이례적인 사례로, '어벤져스' 캐릭터와 마블 세계관을 향한 영화 팬들의 깊은 신뢰와 사랑을 입증했다. 이처럼 '어벤져스: 둠스데이'는 예고편 공개만으로 막강한 영향력과 흥행 저력을 여실히 보여주며 명실공히 2026년 최고 기대작 다운 행보를 이어가고 있다.'어벤져스: 둠스데이'는 '어벤져스' 시리즈 전편을 연출한 루소 형제가 메가폰을 잡아 완성도와 신뢰도를 높인다. 또한 '아이언맨'으로 마블의 역사를 써 내려간 전설적인 배우 로버트 다우니 주니어가 '닥터 둠' 역을 맡아 전 세계적인 반향을 일으키고 있다.여기에 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등 MCU를 아우르는 역대급 캐스팅 라인업을 완성해 기대감을 최고치로 끌어올린다.'어벤져스: 둠스데이'는 올해 12월 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)