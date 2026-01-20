[속보] '1억 원 공천헌금 의혹' 강선우 경찰 출석…의혹 제기 22일 만

▲ 강선우

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억 원을 수수한 의혹을 받는 무소속 강선우 의원이 오늘(20일) 경찰에 피의자로 출석했습니다.지난달 29일 더불어민주당 소속이었던 강 의원이 김병기 의원과 1억 원 수수 사실을 놓고 의논하는 녹취가 공개된 지 22일 만입니다.경찰은 강 의원을 상대로 1억 원을 실제 받았던 것이 맞는지, 받는 자리에 강 의원이 동석했거나 공천헌금 전달 사실을 인지하고 있었는지 추궁할 예정입니다.강 의원이 1억 원을 돌려줬다면 그 시점과 이유가 무엇인지, 1억 원을 돌려줬음에도 김 시의원에게 공천을 준 이유가 무엇인지도 캐물을 것으로 보입니다.강 의원은 금품을 주고받은 것은 보좌관이자 사무국장이었던 남 모 씨와 김 시의원 사이 일이며, 자신은 사후 보고를 받고 반환을 지시했을 뿐이라고 해명해왔습니다.페이스북을 통해서도 공천을 목적으로 한 금품 수수가 없었다고 주장해왔습니다.그동안 남 씨와 김 시의원을 각각 3차례 불러 사실관계를 정리한 경찰은 이들의 진술과 강 의원의 주장이 엇갈리는 대목을 집중 조사할 예정입니다.남 씨와 김 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 4월 한 카페에서 강 의원과 함께 만났다고 주장하나 강 의원은 이를 사실상 부인했습니다.김 시의원은 강 의원에게 직접 금품을 전달했다고 진술했지만, 강 의원은 수수자로 남 씨를 지목했습니다.남 씨는 강 의원 지시로 차에 쇼핑백을 실은 적이 있을 뿐이라는 입장입니다.강 의원에 대한 조사가 일단락되면 관련자들에 대한 신병확보 가능성도 검토에 나설 거란 전망이 나옵니다.