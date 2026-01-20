사과 20%·귤 13%·D램 15%…생산자물가 넉달째 상승

▲ 서울의 한 대형마트에서 장을 보는 시민들

반도체·농축수산물 중심으로 지난달 생산자물가가 또 올랐습니다.한국은행에 따르면 지난해 12월 생산자물가지수는 11월 121.31보다 0.4% 높은 121.76으로 집계됐습니다.지난해 9월 이후 4개월 연속 오름세입니다.전월 대비 등락률을 품목별로 보면 농산물(5.8%)·수산물(2.3%)을 포함해 농림수산품이 3.4% 뛰었고, 공산품(0.4%) 중에서는 반도체 등이 포함된 컴퓨터 · 전자 · 광학기기(2.3%)와 1차 금속제품(1.1%)이 주로 생산자물가를 끌어올렸습니다.서비스업(0.2%)의 경우 금융·보험(0.7%), 음식점·숙박(0.4%) 위주로 물가가 소폭 상승했습니다.세부 품목 중에서는 사과(19.8%)·감귤(12.9%)·닭고기(7.2%)·물오징어(6.1%)·D램(15.1%)·플래시메모리(6.0%)·동 1차 정련품(9.9%)이 급등했습니다.반대로 경유(-7.3%)·나프타(-3.8%) 등은 떨어졌습니다.이문희 한은 물가통계팀장은 "공산품 가격이 반도체·1차 금속 제품 중심으로 오르고 농림수산품도 올라 전반적으로 지난해 12월 생산자 물가가 높아졌다"고 설명했습니다.소비자물가에 미칠 영향과 관련해서는 "중간재·원자재 등 생산자 물가가 소비자물가에 즉각적으로 반영될지, 시차를 두고 반영될지는 기업의 경영 여건, 가격정책, 정부의 물가 안정 대책 등에 따라 달라질 것"이라며 "하락세인 국제 유가가 물가에 어떤 영향을 줄지도 지켜봐야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)