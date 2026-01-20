'대한'에 전국 '냉동고'…한낮에도 영하권, 주말까지 강추위

▲ 강추위 속 출근

화요일이자 24절기 중 마지막 절기 대한(大寒)인 오늘(20일) 전국이 냉동고에 들어갔습니다.우리나라 주변 서쪽에 고기압, 동쪽에 저기압이 자리한 '서고동저' 기압계가 형성되며 찬 북풍이 불어 한파가 찾아왔습니다.오늘 아침 강원 양구(해안)는 기온이 -21.2도까지 하락했습니다.강원 철원(마현)은 -20.7도, 화천(간동)은 -19.0도, 경기 포천(관인)은-18.0도까지 기온이 내려갔습니다.서울은 -11.8도, 인천은 -12.8도, 대전은 -9.9도, 광주는 -5.8도, 대구는 -4.9도, 울산은 -4.0도, 부산은 -2.0까지 기온이 떨어지는 등 전국이 꽁꽁 얼었습니다.이상 최저기온 기록은 오전 8시 기준으로 이후 기온이 떨어지면 바뀔 수 있습니다.적어도 주말까지 강추위가 이어질 것으로 보입니다.오늘 낮 최고기온은 -4∼7도로, 한낮에도 영하권을 벗어나지 못하는 지역이 많겠습니다.21일은 아침 최저기온이 -17∼-4도로 오늘보다 더 떨어지고 낮 최고기온은 -7∼3도에 머물겠습니다.강풍은 추위를 부추기는 한편, 건조특보가 내려진 부산·울산과 대구·경북동해안을 중심으로 대기가 건조한 백두대간 동쪽의 화재 위험성을 높이겠습니다.충남서해안과 전북서해안에 오늘 오전, 경상해안에 오후, 전남해안에 밤, 제주(남부해안 제외)에 당분간 순간풍속 시속 70㎞(20㎧) 이상의 강풍이 이어질 전망입니다.다른 지역도 순간풍속이 시속 55㎞(15㎧) 안팎에 달할 정도로 바람이 거세게 불겠습니다.강원남부동해안과 경북동해안엔 오늘 오전에 1㎝ 미만 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.또 오늘 늦은 밤부터 충남서해안·전라서해안·제주에 눈발이 날리기 시작하겠고 이후 21∼22일 전북남부서해안·전남서해안·제주중산간·제주산지·울릉도·독도에 대설특보가 내려질 정도로 많은 눈이 쏟아지겠습니다.21∼22일 예상 적설은 울릉도와 독도 10~30㎝, 제주산지 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 제주중산간 5~10㎝, 전북남부서해안과 전남서해안 3~10㎝, 제주해안 3~8㎝, 광주·전남중부내륙·전북북부서해안·전북남부내륙 1~5㎝, 서해5도 1~3㎝, 충남남부서해안 1㎝ 안팎입니다.동해안에 당분간 너울이 유입돼 물결이 방파제나 갯바위를 넘어 들이치기도 하겠습니다.전 해상에 풍랑특보가 내려진 상황으로 항해나 조업 시 유의해야 합니다.(사진=연합뉴스)