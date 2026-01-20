고환율에도 미 주식 사들인 '서학개미'…보관액 250조 원 돌파

▲ 서울 한 증권사 미국 주식 관련 광고.

'서학 개미'들의 해외 증시 투가 규모가 늘어나면서 국내 투자자의 미국 주식 보관액이 250조 원을 넘었습니다.한국예탁결제원에 따르면 지난 15일 기준 미국 주식 보관액은 1천705억 달러, 우리 돈 약 251조 2천448억 원으로 집계됐습니다.지난해 말 1천636억 달러였던 것과 비교하면 2주 사이에 약 69억 달러, 10조 1천699억 원이 늘었습니다.고환율 부담에도 미국 주식을 매수하며 보관액을 늘리고 있는 겁니다.미국 주식 보관액은 지난 2022년부터 매년 늘고 있습니다.2022년 말 현재 442억 달러였던 보관액은 이듬해 680억 달러로 늘어난 뒤 2024년 폭발적으로 증가했습니다.2024년 말 기준 미국 주식 보관액은 1천121억 달러, 약 165조 2천588억 원으로 1년 사이 달러화 기준 두 배 가까이 늘어나기도 했습니다.미국 주식 보관액 상위권에는 기술주와 상장지수펀드(ETF)가 이름을 올렸습니다.서학 개미의 미국 주식 투자가 250조 원을 넘어서자 당국은 국내 증시로 유도하기 위한 규제 개선에 착수했습니다.ETF처럼 한 종목이나 지수 수익률을 수 배 추종하는 상품을 국내 증시에도 도입하는 방안을 검토 중입니다.지난달에는 보유 해외 주식을 매각한 뒤 자금을 '국내시장 복귀계좌'(RIA)를 통해 국내 주식에 1년간 투자하면 해외주식 양도소득세(20%)를 1년간 한시적으로 부과하지 않는 방안을 발표하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)