맨시티, 잉글랜드 대표팀 주전 센터백 게히 영입…이적료 396억 원

▲ 맨시티와 2031년까지 계약한 센터백 마크 게히

프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티(맨시티)가 잉글랜드 대표팀의 중앙 수비수 마크 게히(25)를 영입했습니다.맨시티는 오늘(20일) 홈페이지에 "게히와 2031년까지 5년 6개월 계약했다"며 "게히는 EPL에서 가장 재능 있고 완성도 높은 젊은 센터백 가운데 한 명으로 자리매김했다"고 밝혔습니다.영국 연령별 대표팀을 두루 거친 게히는 2021년 7월 크리스털 팰리스와 5년 계약을 하며 EPL 무대에 입성했고, 이번 시즌까지 공식전 188경기(11골)에 출전했습니다.게히는 지난해 5월에는 크리스털 팰리스의 주장을 맡아 팀이 잉글랜드축구협회(FA)컵에서 맨시티를 1대0으로 꺾고 창단 이후 첫 메이저 트로피를 들어 올리는 데 앞장섰습니다.코트디부아르에서 태어나 1살 때 가족과 함께 영국 런던으로 이주한 게히는 2022년부터 잉글랜드 대표팀에 발탁돼 26경기(1골)를 소화하며 핵심 센터백으로 활약하고 있습니다.유로 2024에서는 징계로 결장한 스위스와 8강전을 빼고 모든 경기에 선발 출전해 잉글랜드의 2회 연속 결승 진출에도 기여했습니다.이번 여름 크리스털 팰리스와 계약이 끝나는 게히는 빅클럽의 러브콜을 받은 가운데 수비 보강이 절실한 맨시티로 향했습니다.ESPN에 따르면 게히의 기본 이적료는 2천만 파운드, 우리 돈으로 약 396억 원입니다.(사진=맨시티 홈페이지 캡쳐, 연합뉴스)