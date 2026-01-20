MLB 애틀랜타, 부상 김하성 공백 대비해 FA 마테오와 계약

▲ 호르헤 마테오

미국 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스가 자유계약선수(FA) 호르헤 마테오와 계약했다고 오늘(20일) 발표했습니다.애틀랜타와 1년 100만달러(약 14억7천만원)에 계약한 마테오는 1995년생 우타자입니다.도미니카공화국 출신으로 2020년 샌디에이고 파드리스에서 데뷔해 2021년부터 지난해까지는 볼티모어 오리올스에서 뛰었습니다.유격수가 주 포지션이지만 지난해 볼티모어에서는 선발로 나온 포지션이 중견수 10회, 유격수 8회, 2루수 6회로 내·외야를 넘나들었습니다.애틀랜타는 앞서 주전 유격수 후보인 김하성이 빙판에서 미끄러져 오른쪽 중지 수술을 받아 4∼5개월 정도 치료 및 재활이 필요하다고 밝힌 바 있습니다.마테오의 영입은 김하성이 결장할 시즌 초반을 대비한 조치로 풀이됩니다.마테오는 메이저리그 통산 487경기에 나와 타율 0.221, 홈런 30개, 121타점, 도루 106개를 기록했습니다.지난 시즌 볼티모어에서는 42경기 출전, 타율 0.177, 홈런 1개, 3타점, 도루 15개의 성적을 냈습니다.2022년에는 도루 35개를 기록해 아메리칸 리그 도루 1위에 올랐습니다.(사진=게티이미지)