미 한인단체 "쿠팡, 로비로 진실 덮고 한미갈등 유발해선 안돼"

▲ 미주 한인 유권자 단체인 미주민주참여포럼(KAPAC) 최광철 대표(가운데)가 2026년 1월14일(현지시간) 워싱턴DC 인근의 KAPAC 사무국에서 한국 특파원단을 상대로 신년 간담회를 하고 있다.

재미 한인단체인 미주민주참여포럼(KAPAC)은 19일(현지시간) 대규모 개인정보 유출 문제로 도마 위에 오른 쿠팡에 대해 "정치적 로비와 미 의회 청문회를 활용해 진실을 덮거나 자사의 이익만을 위해 한미 간 갈등을 유발해서는 안 된다"고 밝혔습니다.KAPAC은 최근 미국 일부 정치인들이 의회 청문회 등에서 쿠팡이 한국 정부와 국회에 의해 탄압받고 있다는 시각을 드러낸 것과 관련해 발표한 성명에서 이같이 지적했습니다.또한 KAPAC은 "미주 및 해외동포 기업인들의 명예를 훼손하는 행위를 절대로 하지 말아야 한다"고 미국 국적인 김범석 쿠팡 아이엔씨 이사회 의장에게 촉구했습니다.쿠팡은 한국 법인의 지분 100%를 미국에 상장된 모회사 쿠팡 아이엔씨가 소유하고 있으며, 쿠팡 모회사 의결권의 70% 이상을 창업주인 김범석 의장 보유하고 있습니다.미국 일부 의원들이 청문회 발언과, 사회관계망서비스(SNS) 글 등을 통해 쿠팡이 한국 정부로부터 부당한 대우를 받고 있다며 한국 정부에 비판 및 경고 메시지를 내자 이를 미국 정부와 의회를 대상으로 한 쿠팡의 로비와 연결 짓는 시각이 제기됐습니다.KAPAC은 또 쿠팡에 개인정보 유출의 정확한 범위 및 관련 자료들을 투명하게 공개하고, 피해자들에게 실질적이고 책임 있는 보상 대책을 마련할 것, 노동자들에 대한 안전과 권리를 보장하고, 배달 파트너 및 자영업자에 대한 공정 거래를 보장할 것 등을 촉구했습니다.KAPAC은 이어 "우리 미주 동포들은 미국의 당당한 시민권자, 납세자, 유권자들로서 쿠팡 사태와 관련해 미국 사회와 언론, 그리고 미국 의회에 사건의 진실을 적극적으로 알리고 쿠팡에 대해서는 지속적으로 예의주시하며 대응할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)