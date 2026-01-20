'쿠데타 모의' 보우소나루 브라질 전 대통령, 독서로 형량 감면

▲ 보우소나루 전 브라질 대통령
2022년 대선 패배 후 새 정부 전복을 계획한 죄로 징역형을 받은 자이르 보우소나루(70) 브라질 전 대통령(2019∼2022년 재임)이 '독서 감형 프로그램'에 참여할 전망입니다.
브라질 연방대법원은 보우소나루 전 대통령 변호인 측에서 제출한, 독서를 통한 형량 감면 프로그램 신청을 승인했다고 브라질 언론 G1과 CNN브라질이 19일(현지시간) 보도했습니다.
브라질 교정당국 홈페이지 설명을 보면 이 제도는 노동, 학습, 독서 등 활동을 통해 수감자들의 형기를 일정 기간 줄여주는 교화 정책의 하나입니다.
책 1권당 4일을 깎아주는데, 1년에 최대로 읽을 수 있는 양은 12권으로 정해져 있습니다.
다만, 보우소나루 전 대통령이 수감된 브라질리아 연방구의 경우엔 연간 11권이 한도라고 한다.
연간 최대 44일 감형받을 수 있는 셈입니다.
형량을 부분적으로 줄이려면 독서 후 감상문을 써야 합니다.
독후감은 각 지역 교육청에 소속된 모국어(포르투갈어) 교사 평가를 받게 돼 있습니다.
아무 책이나 읽으면 형량을 깎아주는 것은 아닙니다.
형량 감면 프로그램 업무를 맡은 교육청 소속 교사들이 도서 목록을 선정합니다.
연방 교육청의 경우 홈페이지에서 확인할 수 있는 목록에는 '전쟁과 평화'(레프 톨스토이), '로미오와 줄리엣'(윌리엄 셰익스피어), '죄와 벌'(표도르 도스토옙스키) 같은 고전과 '나는 아직 여기에 있다'(원제 'Ainda estou aqui'·마르셀루 후벤스 파이바) 같은 브라질 대표 문학서 등이 포함돼 있습니다.
이 독특한 프로그램은 브라질리아 연방구에서 2018년 '독서가 자유를 준다'라는 이름의 프로젝트로 시작했다고 G1은 전했습니다.
이후 2021년에 전국으로 확대됐습니다.
공교롭게도 이 시기에는 보우소나루 전 대통령이 집권하고 있었습니다.
보우소나루 전 대통령은 2022년 대선에서 룰라 대통령에게 패한 이후 각료와 함께 군사 쿠데타를 모의하거나 자신의 지지자를 선동해 선거 불복 폭동을 일으키고 룰라 대통령 암살 계획에 관여했다는 등 죄로 징역 27년 3개월을 선고받고 복역 중입니다.
최근엔 여소야대 지형의 의회에서 보우소나루 전 대통령 복역 기간을 감경하는 내용의 법안이 통과됐으나, 룰라 대통령의 거부권(재의요구권) 행사로 다시 입법부 손에 넘어갔습니다.
브라질 연방대법원은 아울러 보우소나루 전 대통령에 대해 지병 치료를 위한 정기적 물리치료와 의료 서비스 등을 허용했다고 보도자료를 통해 밝혔습니다.
스마트TV 기기 사용 요청은 기각됐습니다.
'외부와의 부적절한 통신과 교정시설 내부 통제 메커니즘 우회 가능성 등을 초래할 수 있다'는 것이 이유로 제시됐습니다.
