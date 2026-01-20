'동상이몽2' 홍윤화♥김민기, '다이어트 성공' 축하하며 '행복한 치팅 데이'

이미지 확대하기

홍윤화가 다이어트에 성공했다.19일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍윤화 김민기 부부의 일상이 공개됐다.이날 방송에서 홍윤화는 체중 감량에 성공해 남편 김민기와 함께 치팅 데이를 가졌다.9개월간 멀리했던 단골집을 찾은 홍윤화. 사장님은 쉬는 날임에도 불구하고 홍윤화를 위해 가게를 열었다고 밝혀 눈길을 끌었다.푸짐하게 고기를 시킨 홍윤화는 소맥까지 말아 마시며 행복을 만끽했다. 이에 김민기는 "이러다 4일 만에 돌아가겠는데"라며 걱정스러운 얼굴을 했다.하지만 김민기는 다이어트에 성공한 홍윤화를 위해 깜짝 선물까지 준비해 모두를 놀라게 했다. 그는 홍윤화가 먹고 싶어 하던 두바이 초코 종합 선물 세트부터 SNS에서 핫한 만 겹 크루아상을 준비했던 것. 이에 홍윤화는 눈물까지 글썽거리면서 디저트를 맛보았다.이를 보던 신기루는 "다시 살 찌워서 팔찌 뺏어가려고 그러는 거 아니야?"라고 너스레를 떨었다. 그리고 그는 "나랑 다른 세계 사람인 거처럼 하는 게 너무 마음에 안 든다"라며 절친의 다이어트 성공을 질투해 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)